Aankoop woning leidt tot aanhouding voor witwassen

Een 54-jarige man uit Capelle aan den IJssel is aangehouden op verdenking van witwassen. De aankoop van een woning zonder hypotheek deed alarmbellen rinkelen.

De FIOD heeft de man eind vorige week aangehouden en zijn woning en een bedrijfspand in Vlaardingen doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, € 80.000 contant geld en een woning.

Niet genoeg inkomsten

Die woning was de aanzet tot het onderzoek: de man kocht het huis voor ruim € 200.000, maar er was geen hypotheek mee gemoeid. ‘Het is niet duidelijk hoe de aanschaf van de woning is gefinancierd. Uit gegevens van de Belastingdienst komt naar voren dat de verdachte niet kon beschikken over voldoende legale inkomsten of vermogen om de woning te kunnen betalen’, aldus de FIOD. Die vermoedt dat criminele inkomsten de aankoop van de woning mogelijk hebben gemaakt. ‘Daarnaast had de man tot voor kort een luxe auto op zijn naam staan, waarvan eveneens onbekend is hoe hij deze heeft kunnen bekostigen.’