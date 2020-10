Witwasverdachte ontspringt arrestatie

De FIOD heeft gistermiddag samen met de politie een woning van een 27-jarige man uit Rotterdam doorzocht. Hij wordt verdacht van witwassen, maar is nog niet aangehouden: hij was niet thuis.

Er is een strafrechtelijk onderzoek naar de Rotterdammer gestart; daaruit bleek dat hij te weinig inkomen en vermogen heeft om zijn dure levensstijl te bekostigen. ‘Het vermoeden is dat de man een onbekende bron van inkomsten of vermogen heeft. Mogelijk is het geld verdiend met criminele activiteiten.’ De FIOD sluit meer aanhoudingen niet uit. Tijdens de doorzoeking is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, een PGP-telefoon (waarmee versleutelde berichten kunnen worden verstuurd), twee vuurwapens, drugspersen en verdovende middelen.

Onverklaarbaar vermogen

De overheid heeft de aanpak van witwassen al een tijdje hoog op de agenda staan. Een van de factoren waarop actie wordt ondernomen, is onverklaarbaar vermogen. ‘Het gaat om personen met een levensstijl die niet aansluit bij hun officieel geregistreerde inkomen en hun vermogen.’