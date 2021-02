Samir A (Hofstadgroep) hielp als boekhouder startende ondernemers

Voormalig Hofstadgroep-lid Samir A, nu verdacht van terrorismefinanciering, runde vanaf 2018 een eigen administratiekantoor. Accountancy Vanmorgen ontdekte om welk kantoor het gaat.

Opnieuw verdacht

In 2008 werd Samir A. veroordeeld tot negen jaar cel voor deelname aan een criminele organisatie met terroristisch oogmerk. Hij gold als leider van een Haagse terreurcel die in de media bekend kwam te staan als de Hofstadgroep. In 2013 kwam A. vrij omdat tweederde van zijn straf erop zat. Zijn naam bleef rondzingen als het ging om Nederlandse jihadisten die zouden willen afreizen naar door IS bezet gebied in het Midden-Oosten. in juni 2020 werd A. echter aangehouden in Nederland. Hij zou geld hebben gestuurd naar Syrië om 33 Nederlandse vrouwen die daar in kampen verblijven los te kopen zodat ze terug naar Nederland konden keren. Omdat 22 van hen op de nationale sanctielijst terrorisme staan wordt zijn actie door justitie gezien als financiering van terrorisme.

Capelle aan den IJssel

Deze week vroeg het OM het voorarrest te verlengen. In de kantlijn van de berichtgeving over Samir A. werd vermeld dat hij een administratiekantoortje zou hebben. Accountancy Vanmorgen ging op onderzoek uit en stuitte op SAM Admin & Consultancy. Op basis van naam en geboortedatum van de oprichter (volgens de Kamer van Koophandel) moet dit het administratiekantoor van A. zijn. Het eenmansbedrijfje ging op 1 augustus 2018 van start. Het KvK-uittreksel meldt dat SAM Admin & Consultancy vanaf 18 maart 2019 gevestigd was in een bedrijfsverzamelpand aan de Essebaan 15a in Capelle a/d IJssel. Inmiddels staat het bedrijf ingeschreven op een adres in Rotterdam. Op hetzelfde adres runt de 16-jarige zoon van A. een webwinkel.

Starters helpen

Wie naar de site van SAM Admin & Consultancy gaat komt uit op www.startershelper.nl De professioneel ogende website helpt startende ondernemers op drie fronten: het opzetten van een bedrijf, de boekhouding en het ondernemingsplan. Ook kan het bedrijf bezwaarschriften opstellen ‘tegen een aantrekkelijk tarief’. De website vermeldt zes klanten en ook een aantal aanbevelingen van ondernemers die door SAM Admin & Consultancy naar tevredenheid zijn geholpen. Delen van de tekst op de website (‘Het gaat er niet om wat we doen, maar hoe we het doen!’) zijn met copy/paste ontleend aan de website van www.topverhuizers.nl, dat ook als klant staat vermeld. (Het nummer op hun website is niet in gebruik). Op de facebooksite van SAM Admin & Consultancy zijn sinds 29 oktober 2018 geen berichten meer geplaatst. Wie het telefoonnummer belt, krijgt een voicemail. Het onderzoek van de FIOD richt zich ook op mogelijke fraude binnen zijn administratiekantoor.

Onbetaald werk

In Rotterdam werd A. begeleid door imam Mohammed Cheppih. Cheppih had vroeger ook radicale denkbeelden, maar stapte daar vanaf. Hij gaf A. onbetaald werk als boekhouder voor het restaurant waar hij mede-eigenaar van is, Le Souq in de Markthal. Le Souq staat inderdaad niet vermeld als klant van SAM Advies & Consulancy. Dat A. vanwege zijn veroordeling geen geld mag verdienen, zoals het Algemeen Dagblad eerder schreef, wordt door zijn advocate ontkend. Een interessante vraag is waar en hoe hij zijn boekhoudkennis heeft opgedaan. Toen hij in 2005 werd gearresteerd gebeurde dit op Hogeschool Leiden, waar A. toen voor medisch laborant studeerde.

Foto: beeld uit een promotiefilmpje op de facebookpagina van SAM Admin & Consultancy.