Agnes Koops nieuwe voorzitter raad van bestuur PwC Nederland

Agnes Koops-Aukes is benoemd tot nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van PwC Nederland. Ze is momenteel voorzitter van de accountantspraktijk van PwC. Haar functie daar wordt overgenomen door Wytse van der Molen.

Met de benoeming van Koops-Aukes staat er iemand aan het hoofd die “het juiste profiel heeft om met al haar ervaring, openheid en verbindend vermogen PwC te laten doorgroeien naar een organisatie die verder bijdraagt aan maatschappelijk vertrouwen en creëren van oplossingen voor de grote uitdagingen van vandaag”, zegt Chris Buijink, voorzitter van de raad van commissarissen van PwC. “We hebben alle vertrouwen in Agnes en haar team.”

Volgt Ad van Gils op

Koops-Aukes (52) is in 1992 begonnen bij PwC. Zij heeft meerdere rollen en functies bekleed alvorens ze in 2013 toetrad tot het bestuur van de accountantspraktijk van PwC. In 2018 werd Koops-Aukes voorzitter van de accountantspraktijk van PwC en nam ze plaats in de raad van bestuur. Per 1 juli volgt ze Ad van Gils op, die 9 jaar in de raad van bestuur heeft gezeten, waarvan vier als voorzitter. Koops wordt als voorzitter van de accountantspraktijk opgevolgd door Wytse van der Molen, die dus ook zitting krijgt in de raad van bestuur.

Het bestuur bestaat verder uit Janet Visbeen (belastingadviespraktijk), Maarten van de Pol (CFO/COO) en Veronique Roos-Emonds (adviespraktijk).