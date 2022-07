Personalia | Janet Visbeen gaat belastingadviespraktijk PwC Nederland leiden

Janet Visbeen is per 1 juli 2022 benoemd tot voorzitter van de Tax, Legal & People board van PwC Nederland. Zij volgt Marc Diepstraten op, die van 2016 tot 2022 leiding had over de belastingadviespraktijk.

De overige leden van de Tax, Legal & People board zijn Marcel Jakobsen (Managing Partner), Brenda Mooijekind, Remco van der Linden en Marco Lubbelinkhof.

Janet trad in 2004 (opnieuw) in dienst bij PwC en werd in 2008 partner in de People & Organisation praktijk. Zij is specialist op het gebied van beloningsstrategie en -advies, incentive design, corporate governance, internationale fiscale structurering en managementondersteuning bij transacties. In 2015 werd Janet benoemd in het bestuur van PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (Tax, Legal & People).

