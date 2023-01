Personalia | Partnerteam Van Velzen accountants & adviseurs uitgebreid met Denise Boelé

Met ingang van het nieuwe jaar is mr. Denise Boelé toegetreden tot het partnerteam van Van Velzen accountants & adviseurs, meldt het accountantskantoor uit de Duin- en bollenstreek.

“Wij zijn trots op deze uitbreiding van ons partnerteam en kijken er naar uit om samen te bouwen aan de toekomst van onze mooie organisatie”, aldus partner en accountant Rob Batenburg.

Denise heeft inmiddels 15 jaar ervaring in de belastingadviespraktijk met name in het MKB, familiebedrijven en vermogende particulieren. Na 12 jaar gewerkt te hebben bij een groot kantoor is zij sinds 2019 werkzaam bij Van Velzen, waar zij als een vis in het water is. Denise is een geboren en getogen in Lisse. Ze is getrouwd en heeft twee kinderen. Samen met haar gezin woont zij alweer ruim 10 jaar in De Zilk. In haar vrije tijd is ze te vinden op het voetbalveld of aan het zingen of gitaar spelen.

Foto van links naar rechts: Rob Batenburg, Tewis Zandbergen, Denise Boelé, Eric Stroombergen, Nicole Kuiper-Brouwer en Ted van Velzen.