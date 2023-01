Accountant benoemd tot ereburger gemeente Coevorden

Registeraccountant Roelie Lubbers-Hilbrands (54) uit Noord-Sleen is benoemd tot ereburger van de gemeente Coevorden. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Drentse gemeente werd Lubbers verrast met de onderscheiding door burgemeester Renze Bergsma, melden verschillende regionale media.

Het ereburgerschap van Coevorden wordt toegekend ‘als blijk van grote waardering, genegenheid en dankbaarheid, zowel aan ingezetenen als aan niet ingezetenen der gemeente, die zich jegens de gemeente of de Coevorder gemeenschap op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt.’ De gemeente is bepaald niet scheutig met de onderscheiding, want Lubbers is na schaatsster Renate Groenewold en voormalig burgemeester Bert Bouwmeester pas de derde Coevordenaar die zich ereburger mag noemen.

‘Culturele duizendpoot’

Lubbers-Hilbrands – in het verleden onder meer partner bij Deloitte en commissaris bij Countus – wordt een ‘culturele duizendpoot’ genoemd die zich inzet als organisator van evenementen en verschillende bestuursfuncties vervult. “Iemand met een heel warm hart voor Drenthe, voor onze regio, voor onze gemeente en voor onze mensen die hier wonen”, vindt burgemeester Bergsma. Zelf zegt de gelauwerde: “Ik doe leuke dingen die ik zelf ook heel erg leuk vind, met leuke mensen. Tja, dat doe je gewoon en dan sta je er niet bij stil dat het ook bijzonder is. Heel mooi.”

Bron: RTV Drenthe/Dagblad van het Noorden