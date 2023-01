Personalia | Jan Willem van Rijswijk toegetreden als partner bij Kab Accountants & Belastingadviseurs

Per 1 januari 2023 is Jan Willem van Rijswijk (41) toegetreden als partner bij Kab Accountants & Belastingadviseurs. Jan Willem maakt al bijna tien jaar deel uit van het Kab-team als accountant en is het aanspreekpunt voor het MKB. Samen met Arnoud Thuss is hij nu verantwoordelijk voor de vestiging in Doetinchem. Jan Willem van Rijswijk: “Ik heb altijd de ambitie gehad om door te groeien en mijzelf te blijven ontwikkelen. Kab heeft mij deze ruimte altijd geboden, in mijn vak en als persoon.”

Accountant, adviseur en ondernemer

Naast zijn toetreding als partner, blijft Jan Willem met veel plezier en energie ondernemers begeleiden in hun financiële vraagstukken. “In mijn rol als adviseur MKB help ik ondernemers met hun financiële kant van de onderneming en zorg ik dat ondernemers kunnen blijven ondernemen. Ik heb daarnaast ontzettend veel zin om nu ook zelf als ondernemer aan de slag te gaan en medeverantwoordelijk te zijn voor de strategie en koersbepaling van Kab.”

De partners van Kab

Samen met Robert Baars, Ron Ketelaar, Eric Raben, Arnoud Thuss en Vincent Otterloo vormt Jan Willem van Rijswijk voortaan het partnerteam van Kab Accountants & Belastingadviseurs. Arnoud Thuss over de toetreding van Jan Willem : “Jan Willem is met recht een hele mooie aanvulling op het huidige partnerteam. Uiteraard door zijn kennis, kunde en ervaring, maar zeker ook als persoon en het feit dat hij een echt ‘mensen-mens’ is. Dat vinden we bij Kab minstens zo belangrijk en dat maakt ons uniek.”

Kab is een full-servicekantoor met ruim zestig adviseurs en vakspecialisten, verdeeld over drie vestigingen in Doetinchem, Warnsveld en Didam.