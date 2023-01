Personalia | KPMG’er Mark Vaessen nieuwe voorzitter Accountancy Europe

Mark Vaessen is per 1 januari 2023 aangetreden als voorzitter van Accountancy Europe, de Europese belangenorganisatie voor het accountantsberoep. Hij neemt het stokje over van de Brit Myles Thompson die op 14 december afscheid heeft genomen tijdens de algemene vergadering van Accountancy Europe in Brussel.

In zijn rol als voorzitter zal de nadruk liggen op duurzaamheid, betere corporate governance en de aantrekkelijkheid van het accountantsberoep.

Vaessen is al 15 jaar actief bij Accountancy Europe. Zo was hij eerder voorzitter van de Corporate Reporting Policy Group en de Financial Reporting Policy Group. Accountancy Europe verenigt 50 beroepsorganisaties uit 35 landen en vertegenwoordigt 1 miljoen gekwalificeerde accountants, auditors en adviseurs.

De KPMG’er is ook bestuurslid geweest bij de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) en de Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

Vaessen is sinds 1997 als partner betrokken bij KPMG. Tot 2017 gaf hij vanuit London als global IFRS leider sturing aan het KPMG global international standards network. De afgelopen vijf jaar was Vaessen hoofd het Department of Professional Practice in Nederland. Deze functie zal worden overgenomen door Fred Versteeg. Vaessen blijft naast het voorzitterschap van Accountancy Europe als partner actief binnen KPMG Sustainability en als leider van KPMG’s global corporate and sustainability reporting topic team.