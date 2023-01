Personalia | Van Wier-Tas plaatsvervangend directeur-generaal Fiscaliteit bij fiscus

Sezen van Wier-Tas is met ingang van 1 april benoemd tot plaatsvervangend directeur-generaal Fiscaliteit bij de Belastingdienst. Ze stapt over vanuit het bedrijfsleven: nu leidt ze bij Unilever de fiscale praktijk voor de Benelux en Frankrijk.

De plaatsvervangend directeur-generaal Fiscaliteit (pDGf) van de Belastingdienst is lid van de Algemene Leiding van de Belastingdienst en geeft leiding aan de directies Fiscaal Juridische Zaken, Uitvoerings- en Handhavingsbeleid en Vaktechniek. De pDGf is verantwoordelijk voor de vakinhoudelijke kwaliteit van de Belastingdienst, de fiscale vaktechnische structuur en het op hoog niveau houden van de fiscale kennis binnen de Belastingdienst. ‘De pDGf stimuleert de strategische ontwikkeling en innovatie op het gebied van de fiscaliteit en is topadviseur bij vraagstukken zoals de fundamentele keuzes in de inrichting van de fiscaliteit, op fiscaal juridische- en politieke onderwerpen en op de inrichting van de publieke dienstverlening.’ De functie is in 2021 geïntroduceerd en sindsdien als kwartiermaker ingevuld door Jos de Blieck.

Begonnen bij PwC

Van Wier-Tas studeerde Nederlands Belastingrecht aan de Universiteit van Tilburg, waar ze ook haar post-masteropleiding European and International Tax Law deed, en begon haar loopbaan bij PwC in Rotterdam, waar ze internationaal opererende klanten adviseerde op het gebied van (inter)nationaal belastingrecht, met focus op de vennootschapsbelasting, dividendbelasting, EU directe belastingen, verdragsrecht en (Amerikaanse) belastingen. Bij PwC New York werkte ze als Dutch tax specialist en adviseerde ze over het Nederlandse belastingrecht, internationaal en EU-belastingrecht en verdragsrecht. Nu is ze bij Unilever Tax Director Benelux & Frankrijk. Ze leidt een team van ervaren fiscalisten die ervoor zorgen dat het fiscale beleid uitgevoerd en gehandhaafd wordt.

Van Wier-Tas vindt het een eer om de kennis en ervaring uit het bedrijfsleven te kunnen inzetten bij de Belastingdienst. ‘Ik kijk er zeer naar uit om op het snijvlak van uitvoering, handhaving en fiscaal beleid te werken en samen met de verschillende collega’s verdere invulling te kunnen geven aan vraagstukken rondom fiscaliteit, rechtsstatelijkheid en vakbekwaamheid.’