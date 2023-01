Personalia | Nieuwe aandeelhouder DH Accountants

Per 13 januari 2023 is Gerrit-Jan de Vries AA medeaandeelhouder van DH Accountants. Bertus Geerestein RB is uitgetreden als medeaandeelhouder.

Directielid Gerrit Jan de Vries is per 13 januari 2023 toegetreden als aandeelhouder in de plaats van Bertus Geerestein. De Vries is al 14 jaar werkzaam bij DH Accountants als adviseur en sinds kort directielid. De Vries: “Bertus Geerestein blijft actief als relatiebeheerder maar treedt uit als aandeelhouder. Voor mij een kans en een logische vervolgstap. Ook in mijn rol als aandeelhouder maak ik mij sterk voor een solide en betrouwbaar kantoor.” Scheidend aandeelhouder Bertus Geerestein vult aan: “Ik ben blij dat Gerrit Jan mijn plaats inneemt. Dat zorgt voor continuïteit van het kantoor. Gelukkig blijf ik nog volledig actief als relatiebeheerder voor onze klanten!”

DH accountants is al bijna 60 jaar actief in de regio Ede. Er werken ruim 30 professionals op de vestigingen in Ede en Waardenburg, die klanten in uiteenlopende sectoren bedienen.

Foto v.l.n.r. Hanno van Voorthuizen, Aart Roza, Hans Oudshoorn, Herman Assink, Gerrit Jan de Vries, Bertus Geerestein.