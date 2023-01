Naamswijziging: eVerbinding wordt eConnect

eVerbinding, naar eigen zeggen marktleider op het gebied van e-facturatie in Nederland, gaat vanaf vandaag verder als eConnect. Samen met de vernieuwde uitstraling moet de naam zorgen voor meer uniformiteit en een duidelijkere positionering van het bedrijf in binnen- en buitenland.

Buiten Nederland en België is eVerbinding al langer bekend onder de naam eConnect. “Door verschillende internationale partnerships weten buitenlandse partijen ons steeds beter te vinden. Met de naamswijziging willen we een meer uniforme uitstraling creëren voor al onze klanten. Zo is voor iedereen duidelijk wie we zijn”, aldus Johan Schaeffer, CEO van eConnect.

Peppol steeds internationaler

Via e-facturatienetwerk Peppol kunnen e-facturen veilig ontvangen en verstuurd worden. Een e-factuur wordt standaard gecontroleerd op een aantal unieke kenmerken, waaronder IBAN, btw-nummer en KvK-nummer. Zo weet je zeker dat een factuur bij de juiste partij terechtkomt. Spookfacturen en dubbele facturen worden hiermee voorkomen. Steeds meer landen stellen e-facturatie via Peppol verplicht. Een goede ontwikkeling volgens Schaeffer: “Inmiddels gebruiken bijna 40 landen wereldwijd Peppol voor het veilig verzenden van financiële documenten en dit blijft zich ontwikkelen. Wij groeien daar graag in mee!”

Nieuwe uitstraling

Naast de naamswijziging lanceert eConnect vandaag ook haar nieuwe website en huisstijl. Voor klanten verandert er weinig: de oplossingen blijven werken zoals ze dat altijd al deden. Wat ook blijft, is een team van zo’n 30 gedreven specialisten die gaan voor slimme e-facturatieoplossingen met maximale impact.