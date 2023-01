Vennoten voldoende gewaarschuwd voor risico’s oplopende rekening-courantschuld

Een AA en een RA voerden gedurende vele jaren werkzaamheden uit voor een vennootschap waarvan de twee vennoten inmiddels flink op leeftijd zijn: 81 en 77 jaar oud. Hun rekening-courantschuld aan de vennootschap was in de loop van de jaren steeds verder opgelopen. Daarover dienden ze uiteindelijk een tuchtklacht in tegen de twee accountants, want die zouden hen ten onrechte niet voor de risico’s hiervan hebben gewaarschuwd. De Accountantskamer concludeert echter dat de AA en de RA niets is te verwijten.

De twee klagers op leeftijd zijn de enig aandeelhouders en ultimate beneficial owners (UBO’s) van een BV die vele jaren deelnemingen heeft gehad in diverse ondernemingen, waaronder bedrijven die zich bezighouden met vastgoed in Turkije. De AA en de RA waren aanvankelijk beiden werkzaam bij een accountantskantoor waar de BV en de vennoten vele jaren klant was, tot eind 2018. De verleende opdrachten aan het kantoor omvatten een groot aantal werkzaamheden, waaronder het samenstellen van de jaarrekening van de BV en fiscale en administratieve werkzaamheden. De RA was tot zijn vertrek in 2018 bij het accountantskantoor steeds het vaste aanspreekpunt voor de ondernemers. Vanaf 2014 zijn de samenstellingsverklaringen bij de jaarrekeningen ondertekend door de AA.

Rekening-courantverhouding

Tussen de twee vennoten en de BV bestond een rekening-courantverhouding. De rekening-courantschuld van de twee aan de BV is in de loop van de jaren steeds verder opgelopen. De schuld bedroeg ultimo 2017 € 3.180.594. Daarnaast was sprake van een vordering uit hoofde van geldlening van de BV op de twee. Deze bedroeg ultimo 2017 € 1.467.825. De schulden van de twee aan de BV zijn rentedragend. De totaal verschuldigde rente over de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020 bedroeg € 323.271.

Tuchtklacht: voldoende gewaarschuwd?

Bij de Accountantskamer betoogden de vennoten onder meer dat ze onvoldoende zijn gewaarschuwd voor de risico’s van die oplopende rekening-courantverhouding.

De Accountantskamer is van oordeel dat als naar aanleiding van het samenstellen van de jaarcijfers van een onderneming duidelijk wordt dat er een probleem ontstaat door het oplopen van de rekening-courantpositie, onder omstandigheden sprake kan zijn van een plicht voor de accountant om zijn cliënt op grond van de van hem verlangde vakbekwaamheid en zorgvuldigheid te attenderen op die situatie en op de mogelijke risico’s daarvan. Wel geldt hierbij als uitgangspunt dat het tot de eigen verantwoordelijkheid van een ondernemer behoort als hij voor privédoeleinden geld aan de vennootschap onttrekt zonder dit aan de vennootschap terug te betalen.

De Accountantskamer concludeert dat de RA het oplopen van de rekening-courantpositie op een aantal momenten heeft aangekaart en dat hij de klagers ook uitdrukkelijk heeft gewaarschuwd. De vraag is vervolgens of dit in voldoende mate en op een wijze die voldoende indringend is, is gebeurd.

De accountants hebben ter zitting toegelicht dat de twee vennoten in de periode waarin vanuit het accountantskantoor werkzaamheden voor hen werden verricht privé over voldoende vermogen beschikten om de schuld aan de BV te kunnen voldoen. Het probleem van de opgelopen rekening-courantpositie was daarmee oplosbaar, zij het dat dit forse gevolgen zou kunnen hebben voor de persoonlijke levensstandaard van de twee en voor hun woonsituatie. Klagers hebben deze toelichting niet gemotiveerd weersproken. Dat, zoals ze stellen, vastgoed in Turkije recentelijk sterk in waarde is gedaald, was een ontwikkeling van na het moment waarop de werkzaamheden voor klagers vanuit het accountantskantoor beëindigd waren. Deze ontwikkeling hadden de accountants destijds redelijkerwijs ook niet hoeven te voorzien. De Accountantskamer is van oordeel dat klagers onder deze omstandigheden in voldoende mate en op een wijze die voldoende indringend was, zijn gewaarschuwd voor de risico’s van het oplopen van de rekening-courantpositie.

Ook de andere klachtonderdelen worden door de Accountantskamer ongegrond verklaard.

Uitspraak: 22-790 en 791 RA en AA