Accountant krijgt waarschuwing wegens onzorgvuldig handelen 

Een accountant is aangeklaagd voor het opstellen van een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening van een leasemaatschappij, terwijl het bedrijf in zwaar weer zou verkeren.

Een accountant is aangeklaagd voor het afgeven van een goedkeurende verklaring bij een jaarrekening van een leasemaatschappij. Het bestuur van de leasemaatschappij is bij het opstellen van deze jaarrekening ervan uitgegaan dat de onderneming haar bedrijfsactiviteiten zal voortzetten. Volgens de aanklager heeft de accountant onvoldoende onderzoek gedaan naar deze continuïteitsveronderstelling. Daarnaast verwijt de aanklager dat de accountant onzorgvuldig heeft gehandeld, omdat er een rubriceringsfout staat in de gepubliceerde jaarrekening van de leasemaatschappij. Een deel van de obligatieleningen staat vermeld onder schulden aan de bank, terwijl dit bij overige schulden had moeten staan. Volgens de aanklager heeft de accountant daarmee gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels.

Klachtonderdeel a: onvoldoende onderzoek naar continuïteitsveronderstelling

Doordat de accountant onvoldoende onderzoek heeft gedaan en de jaarrekening heeft goedgekeurd zonder kanttekening, heeft hij volgens de aanklager de belangen van de obligatiehouders ernstig geschaad en zullen er bij de leasemaatschappij verliezen optreden. Ook heeft de aanklager gewezen op de solvabiliteitsratio van de leasemaatschappij die volgens zijn berekeningen maximaal 14,3% bedroeg. Omdat dit percentage kleiner is dan 15%, mocht de leasemaatschappij volgens de uitgegeven prospectus voor obligatiebeleggers geen rente en aflossing meer betalen aan de obligatiehouders. Daarnaast laat de balans naar stelling van de aanklager een groteleverage zien, is er sprake van matige winstgevendheid en een gebrek aan diversificatie in de bezittingen van de leasemaatschappij. Verder heeft de aanklager aangevoerd dat in de nieuwe prospectus voor obligatiebeleggers de verliezen als gevolg van de prijsverlaging niet zijn gemeld. Volgens hem had de timing en datering van deze prospectus (vlak voor de prijsverlaging van een specifiek merk auto) een extra signaal voor de accountant moeten zijn om extra kritisch te zijn bij zijn onderzoek naar de continuïteitsveronderstelling.

Verweer

De accountant heeft toegelicht welke controlewerkzaamheden hij heeft verricht met betrekking tot de waarde van het wagenpark. Hij heeft de waarde van het wagenpark integraal gecontroleerd door de geregistreerde boekwaarde per balansdatum van iedere auto te vergelijken met de waarde in de database van Autotelex. Uit deze controle kwam naar voren dat de door de leasemaatschappij geregistreerde boekwaarde van de auto’s onder de marktwaarde lag. Daarnaast heeft hij in verband met de prijsverlaging van het automerk gekeken naar de boekwinsten op de verkochte auto’s, waarbij hij geen indicatie heeft gezien voor een duurzame waardedaling van het wagenpark. Ook heeft hij overleg gehad met een andere externe accountant en met een voormalig CFO van een andere leasemaatschappij, en heeft hij gesproken met mensen die werkzaam zijn in de autobranche. Met het bestuur van de leasemaatschappij en de holding is gesproken over het bestuursverslag, waarin de kansen en de risico’s van de prijsverlaging zijn benoemd. De accountant heeft hierbij geen bevindingen gedaan die noopten tot aanpassing van de waardering van het wagenpark op de balansdatum. Ook heeft hij in de solvabiliteitsratio van de leasemaatschappij geen aanleiding hoeven zien voor een diepgravender onderzoek naar de financiële situatie van de onderneming.

Solvabiliteitsratio boven 15 procent

Tijdens de zitting werden de partijen het erover eens zijn dat de solvabiliteitsratio niet onder de 15 procent, maar 16,3 procent bedroeg. De aanklager had zijn berekening gebaseerd op onvoldoende onderbouwde aannames, waardoor niet kan worden uitgegaan van de juistheid. Verder bleek dat de aanklager niet aannemelijk heeft gemaakt dat uit de overige door hem aangevoerde omstandigheden, zoals de door hem berekende hefboom, de gestelde mate van winstgevendheid, de diversiteit van de bezittingen en de timing van de nieuwe prospectus, volgt dat de leasemaatschappij in duidelijk zwaar weer verkeerde.

Geen sprake van onontkoombare discontinuïteit

De Accountantskamer heeft het handelen of nalaten van de accountant getoetst aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) en de Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden (NV COS). In dit geval zijn de Standaarden 570, 700 en 720 van toepassing. De Accountantskamer overweegt dat de accountant als extern bij de controle van de jaarrekening betrokken is geweest en dat hij geen bemoeienis heeft gehad met de prospectus. De accountant diende als controlerend accountant het hanteren van de continuïteitsveronderstelling vakbekwaam en zorgvuldig en voldoende professioneel-kritisch met inachtneming van het bepaalde in Standaard 570 te beoordelen. De Accountantskamer is van oordeel dat de accountant dat ook in voldoende mate heeft gedaan. Het oordeel luidt dat er geen sprake was van een onontkoombare discontinuïteit en dat er ook geen aanleiding bestond voor gerede twijfel in de zin van een onzekerheid van materieel belang met betrekking tot de continuïteit van de leasemaatschappij. De accountant heeft kunnen instemmen met de continuïteitsveronderstelling, zonder dat een toelichting ter zake in de jaarrekening nodig was. Het klachtonderdeel is daarom ongegrond.

Klachtonderdeel b: rubriceringsfout in gepubliceerde jaarrekening

De aanklager heeft ten aanzien van dit klachtonderdeel aangevoerd dat uit de bij de Kamer van Koophandel geregistreerde en door de accountant goedgekeurde jaarrekening van de leasemaatschappij volgt dat er geen obligatieleningen met een resterende looptijd van minder dan één jaar waren. Volgens de aanklager is dit niet juist, omdat uit de Engelstalige inrichtingsjaarrekening blijkt dat de leasemaatschappij 4 miljoen euro aan obligatieleningen met een resterende looptijd van minder dan één jaar had uitstaan. Volgens hem is dit een voorbeeld van onzorgvuldig werk van de accountant, omdat sprake is van een rubriceringsfout en van een materiële tekortkoming in de cijfers. Dit handelen is naar stelling van de aanklager in strijd met de gedragsregels, in het bijzonder de artikelen 4, 9.1 en 13.2 VGBA.

De accountant heeft naar voren gebracht dat in de Nederlandstalige publicatieversie van de jaarrekening onder de post kortlopende schulden een bedrag van 4 miljoen euro staat vermeld als “schulden aan banken”, terwijl in de Engelstalige inrichtingsjaarrekening wel duidelijk is toegelicht dat het gaat om “bond loans”, oftewel obligaties. Volgens hem komt dit verschil doordat voor de Nederlandse publicatieversie gebruik is gemaakt van de modeljaarrekening. In dit model passen volgens hem geen obligaties, omdat uitsluitend onderscheid wordt gemaakt tussen “schulden aan banken”, “schulden aan leveranciers en handelskredieten”, “schulden aan groepsmaatschappijen”, “schulden uit hoofde van belasting na de winst”, “overige schulden” en “overlopende passiva”.

Verweer niet aannemelijk

De Accountantskamer overweegt dat uit artikel 2:375 lid 1 sub a BW juncto artikel 2:397 23/2298 Wtra AK X / Y AA – 6 – lid 5 BW volgt dat in de jaarrekening de obligatieleningen afzonderlijk moeten worden opgenomen onder de schulden. Dit geldt voor zowel de inrichtingsjaarrekening als de publicatiestukken. De publicatiestukken van een middelgrote rechtspersoon, zoals de leasemaatschappij, worden normaal gesproken via SBR/XBRL gedeponeerd. De XBRL-taxonomie (het ‘digitale woordenboek’ op basis waarvan de jaarrekening in XBRL kan worden omgezet) voorziet wel in het afzonderlijk benoemen van obligaties onder de kortlopende schulden. Daarom acht de Accountantskamer het verweer van de accountant niet aannemelijk dat obligatieleningen niet afzonderlijk kunnen worden weergegeven in het model van de Kamer van Koophandel. In dat geval valt niet in te zien waarom de obligatieleningen als “schulden aan banken” zijn omschreven. Deze leningen hadden dan als “overige schulden” moeten worden weergegeven.

De Accountantskamer overweegt verder dat bij grote ondernemingen de bij de Kamer van Koophandel te deponeren jaarrekening 1 op 1 de gecontroleerde inrichtingsjaarrekening is. Bij middelgrote controleplichtige rechtspersonen staat de wetgever toe dat de te deponeren jaarrekening afwijkt van de inrichtingsjaarrekening die de accountant heeft gecontroleerd. Binnen die wettelijke vrijstellingen vereist de wetgever dat de controleverklaring behorende bij de inrichtingsjaarrekening wordt gedeponeerd, samen met de vereenvoudigde publicatiestukken. Het behoort daarbij tot de zorgplicht van de accountant om na te gaan of de te publiceren jaarrekening binnen de wettelijke vrijstellingen afwijkt van de gecontroleerde inrichtingsjaarrekening.

Zorgplicht niet nagekomen, klacht gegrond

De accountant heeft op de zitting verklaard dat hij toestemming heeft gegeven voor het deponeren van zijn controleverklaring bij de publicatiestukken van de leasemaatschappij. Hij heeft daarnaast te kennen gegeven dat hij deze publicatiestukken, die volgens hem door de leasemaatschappij zelf zijn opgesteld, niet heeft bekeken. Naar het oordeel van de Accountantskamer heeft de accountant daarmee de zorgplicht met betrekking tot de gedeponeerde jaarrekening geschonden. Daardoor heeft hij niet gezien dat het kortlopende deel van de obligatieleningen ten bedrage van 4 miljoen euro niet juist was omschreven. In dit geval is dat des te kwalijker omdat de leasemaatschappij veel obligatieleningen uitgeeft waardoor er onbekende gebruikers van de jaarrekening kunnen zijn, die niet beschikken over de inrichtingsjaarrekening waarin de obligatieleningen wel juist zijn vermeld.

De accountant heeft de op hem rustende zorgplicht ten aanzien van de gedeponeerde jaarrekening van de leasemaatschappij niet nageleefd, heeft niet overeenkomstig het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid gehandeld. Het klachtonderdeel is daarom gegrond.

De beslissing

De Accountantskamer verklaart klachtonderdeel a ongegrond, maar klachtonderdeel b wel gegrond en legt de accountant de maatregel van een waarschuwing op.

Lees de volledige uitspraak van klacht 23/2298 Wtra AK hier.