Kwart Nederlandse facturen te laat betaald

Nederlandse bedrijven betaalden hun facturen eind 2025 minder vaak op tijd dan een jaar eerder. In het vierde kwartaal werd 74,7 procent binnen de afgesproken termijn voldaan, blijkt uit de Payment Study North Europe 2026 van Altares Dun & Bradstreet.

Een jaar eerder lag het aandeel tijdige betalingen nog op 80,2 procent. Volgens Altares is 2025 het eerste jaar sinds 2021 waarin het betaalgedrag van Nederlandse bedrijven niet verder verbeterde.

Nederland blijft in Noord-Europa wel een relatief punctuele betaler. Alleen Denemarken, Polen en Rusland kwamen in het onderzoek uit op een hoger aandeel tijdige betalingen. Het aandeel facturen dat meer dan 90 dagen te laat werd betaald, bleef in Nederland beperkt tot 0,3 procent. Dat is gelijk aan een jaar eerder.

Barry de Goeij, leader Data Science, Trade & CSM bij Altares: “Dat meer facturen te laat zijn betaald dan in 2024, is opvallend. Tegelijk is het verschil met 2023 minder groot: in 2023 werd 23,9 procent van de facturen te laat betaald. Mogelijk hebben we in 2024 een opleving gehad na een economisch zwakkere periode. 2025 kenmerkte zich juist door een periode van onzekerheid voor Nederlandse ondernemers, door de val van het kabinet, maar ook door de geopolitieke spanningen en heffingen vanuit de VS.”

Horeca en groothandel vallen terug

De sterkste verslechtering is zichtbaar in de horeca, waarin in het vierde kwartaal van 2025 nog 76,0 procent van de facturen op tijd betaald. In dezelfde periode een jaar eerder was dat 85,7 procent, een daling van 9,7 procent.

Ook in de groothandel liep de betaaldiscipline terug. Bij de groothandel in niet-duurzame goederen daalde het aandeel tijdige betalingen van 72,8 naar 65,8 procent. Bij de groothandel in duurzame goederen ging het aandeel van 74,0 naar 67,9 procent.

Verder noemt Altares engineering and managementservices, waar het aandeel tijdige betalingen daalde van 85,0 naar 78,7 procent. Bij holding- en investeringskantoren liep het aandeel terug van 84,3 naar 80,2 procent.

Kleine en middelgrote bedrijven betalen minder stipt

Grote bedrijven betalen nog altijd minder vaak op tijd dan kleinere ondernemingen. In het vierde kwartaal van 2025 werd bij grote bedrijven 37,9 procent van de facturen binnen de termijn betaald. Bij microbedrijven lag dat aandeel op 80,5 procent.

De verslechtering zit volgens Altares vooral bij kleine en middelgrote bedrijven. Kleine bedrijven gingen 5,7 procent achteruit, middelgrote bedrijven 3,7 punt. Grote bedrijven bleven vrijwel stabiel, met een daling van 0,7 punt. De Goeij: “Mogelijk komt dit doordat grotere bedrijven meer in staat zijn om de klappen van economische schommelingen op te vangen dan kleinere bedrijven.”

België verbetert juist

Opvallend is verder dan nog de ontwikkeling in België. Waar Nederlandse bedrijven minder vaak op tijd betaalden, verbeterde het betaalgedrag in België juist. Het aandeel tijdige betalingen steeg daar met 9,2 procent.

Daarmee is België nog niet van de onderste plaats af. In het vierde kwartaal van 2025 werd 47,3 procent van de Belgische facturen op tijd betaald. De Goeij: “De economische uitdagingen en onzekerheden hebben bedrijven bewuster gemaakt van hun financiële kwetsbaarheden. Veel ondernemingen investeren daardoor sterker in cashflowbeheer en risicomanagement. Het verbeterde betaalgedrag dat we in België zien, kan deels worden verklaard door die verhoogde focus op financiële weerbaarheid.”

Kostendruk blijft factor in 2026

Voor 2026 kijkt Altares vooral naar de invloed van inflatie en economische groei op het betaalgedrag van bedrijven. De inflatie kwam in mei uit op 3,5 procent. De Nederlandsche Bank verwacht dat de inflatie dit jaar uitkomt op 2,7 procent en daarna licht afneemt, maar boven de 2 procent blijft. Ook de economische groei is beperkt. Volgens het CBS groeide de Nederlandse economie in het eerste kwartaal van 2026 met 0,1 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal.