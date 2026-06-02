Inflatie loopt in mei op naar 3,5 procent

De inflatie in Nederland is in mei gestegen naar 3,5 procent, meldt het CBS op basis van een snelle raming. In april bedroeg de inflatie nog 2,8 procent. Vooral energie inclusief motorbrandstoffen en diensten werden duurder.

Volgens het CBS stegen de consumentenprijzen in mei met 0,1 procent ten opzichte van april. De snelle raming is gebaseerd op nog onvolledige brongegevens. De reguliere CPI-cijfers over mei worden op 9 juni gepubliceerd.

Energie bijna 10 procent duurder

Energie inclusief motorbrandstoffen was in mei 9,9 procent duurder dan een jaar eerder. In april bedroeg de stijging in deze categorie nog 7,9 procent.

Ook diensten werden duidelijk duurder. De prijzen lagen in mei 4,7 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Een maand eerder was dat 3,6 procent. Industriële goederen exclusief energie en motorbrandstoffen stegen met 0,7 procent in prijs, tegen 0,3 procent in april.

Voedingsmiddelen, dranken en tabak lieten juist een lagere jaarmutatie zien. De prijzen in die categorie lagen 0,4 procent hoger dan een jaar eerder. In april was dat nog 1,5 procent.

Nederlandse inflatie boven eurozone

Volgens de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex kwam de Nederlandse inflatie in mei uit op 3,4 procent. In april was dat 2,5 procent. Deze HICP-maatstaf wordt gebruikt om inflatiecijfers tussen Europese landen te vergelijken.

Daarmee lag de Nederlandse inflatie boven het gemiddelde in de eurozone. Volgens Eurostat kwam de inflatie in de eurozone in mei uit op 3,2 procent, tegen 3,0 procent in april.

BNR meldde dinsdag dat ING naar aanleiding van de oplopende inflatie rekening houdt met een renteverhoging door de Europese Centrale Bank. Ook het FD wijst op het risico dat hogere energieprijzen de inflatie later dit jaar verder kunnen aanjagen.