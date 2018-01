Ruim helft ZZP’ers heeft ook andere inkomensbron

Ruim 55 procent van de 1,5 miljoen ZZP’ers heeft naast een ZZP-inkomen ook een andere bron van inkomsten, zoals loon, pensioen of een uitkering. Ruim zes op de tien ZZP’ers haalden wel hun hoofdinkomen uit ondernemerschap, voor de overige kleine zelfstandigen was het ZZP-schap een bijverdienste. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Ruim 650 duizend ZZP’ers hebben alleen een ZZP-inkomen. Daarmee verdienen ze in doorsnee 28 duizend euro per jaar. Voor zo’n 256 duizend ZZP’ers is het inkomen uit hun ondernemerschap de voornaamste, maar niet de enige inkomensbron. Zij hebben ook nog inkomsten uit loon, pensioen of een uitkering. Het doorsnee ZZP-inkomen van deze zelfstandigen bedroeg bijna 20 duizend euro, met 6,7 duizend euro aan andere inkomsten, ofwel neveninkomen.

Pensioenuitkering

Van de ZZP’ers met neveninkomen hadden degenen met pensioen niet alleen het hoogste ZZP-inkomen (23.500 euro), maar ook de hoogste neveninkomsten. Gemiddeld ontvingen zij 10.000 euro aan pensioen. De ZZP’ers met bijverdiensten uit loon verdienden 6000 euro naast 16.700 euro aan ZZP-inkomen. Ruim 138.000 mensen vulden hun pensioen aan met gemiddeld 2800 euro aan ZZP-inkomen. Dit komt neer op 4,5 procent van alle gepensioneerden. Daarnaast waren er 46.000 uitkeringsontvangers die gemiddeld 1400 euro per jaar bijverdienden als ZZP’er. Het verdiende ZZP-inkomen wordt verrekend met de ontvangen uitkering.

Werknemers

Voor 548.000 personen was het ZZP-inkomen een bijverdienste. Het zijn vooral werknemers die naast hun loon extra inkomen vergaren als ZZP’er. Van de ruim 6,2 miljoen werknemers in 2016 waren dat er bijna 330.000 (5,3 procent). Met hun ondernemerschap verdienden zij in doorsnee 1900 euro per jaar bij.