NBA zoekt RA als bestuurslid

De NBA is op zoek naar een RA die vanaf juni bestuurslid wil zijn. Kandidaten kunnen zich per direct melden.

Tijdens de ledenvergadering op maandag 18 juni treden twee door de ledenvergadering benoemde bestuursleden van de NBA af. Zij bekleden een zetel als openbaar accountant namens een groot kantoor (Pieter Jongstra en Viviana Kooistra). Daarnaast wordt het bestuur in omvang met één zetel teruggebracht (van 14 naar 13 zetels). Dit betekent dat er per saldo een vacature resteert.

Voor deze vacature is het bestuur op zoek naar accountants die zich actief voor de beroepsorganisatie willen inzetten. Gebruikelijk is dat deze vacature wordt ingevuld door personen die eenzelfde profiel hebben als het vertrekkende bestuurslid. Dit vanwege de afspraken die zijn gemaakt over de samenstelling van het bestuur. Dit betekent dat het bestuur op zoek is naar een openbaar accountant (RA) die werkzaam is op een groot kantoor (met meer dan 500 leden).

Gezien de samenstelling van het bestuur roept de NBA vooral ook vrouwen op te reageren.

Profiel kandidaten

Van de kandidaten wordt verwacht dat zij:

registeraccountant zijn;

van onbesproken gedrag zijn;

het vertrouwen genieten van de beroepsgroep van AA’s en RA’s;

actief het beroep van openbaar accountant uitoefenen;

beschikken over brede bestuurlijke ervaring met inzicht in bestuurlijke verhoudingen en processen;

beschikken over goede kwaliteiten op het gebied van communicatie en beïnvloeding in het publieke domein;

in staat zijn op hoofdlijnen de NBA te besturen.

Vergaderingen

Per jaar zijn er ongeveer 12 vergaderingen van circa twee dagdelen (op het kantoor van de NBA in Amsterdam). Bestuursleden hebben recht op een vaste vergoeding volgens de verordening op de kostenvergoedingen.

Procedure kandidaatstelling

Heeft u belangstelling? Dan kunt u tot en met 15 februari 2018 uw motivatie met CV sturen aan de secretaris van het bestuur, Frans van Schaik, via f.vanschaik@nba.nl (telefoon 020 3010273). Voor meer informatie verwijst de NBA naar de door het bestuur vastgestelde beginselen van goed NBA-bestuur. Daarnaast kunt u contact opnemen met bestuursvoorzitter Pieter Jongstra RA (telefoon 06-55871678).

Coördinatie procedure

Een selectiecommissie coördineert de wervings- en selectieprocedure. Deze commissie stelt op basis van de ontvangen reacties een shortlist op van geschikt geachte kandidaten en nodigt deze uit voor een kennismakingsgesprek. Na de gesprekken doet de commissie een voorstel aan het bestuur van de NBA. Het bestuur neemt vervolgens een besluit over de kandidaat die aan de ledenvergadering wordt aanbevolen.

Daarnaast kunnen ook kandidaten worden aanbevolen door een ledengroepbestuur of een groep van ten minste vijftig leden. De namen van de aanbevolen kandidaten moeten uiterlijk drie weken voor de ledenvergadering (dus uiterlijk 27 mei 2018) zijn ingediend bij de secretaris van het bestuur.