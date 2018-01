Ledengroep openbaar accountants zoekt extra bestuurslid

Het bestuur van de ledengroep openbaar accountants (LOA) van de NBA is op zoek naar een extra bestuurslid. Het bestuur bestaat uit 5 tot 7 openbaar accountants.

Het bestuur stelt waarde te hechten aan een diverse samenstelling waarin de brede achtergrond van het openbare beroep zichtbaar wordt. De bestuurders zijn op zoek naar een accountant die werkzaam is als zelfstandig openbaar accountant of bij een klein kantoor (maximaal 2 of 3 accountants), werkzaam is in de samenstelpraktijk en bij voorkeur de titel AA draagt.

De vacature is hier te bekijken.