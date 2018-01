Pensioenfonds Accountancy: niet in de achterhoede, maar zeker niet voorop

Het Pensioenfonds voor de Accountancy stond er eind 2016 iets slechter voor dan een jaar eerder. De beleidsdekkingsgraad daalde van 98,5 naar 98,1 %. Daarmee bevindt het fonds zich niet in de achterhoede, maar zeker ook niet bij de koplopers, blijkt uit een overzicht van dekkingsgraden in in verschillende sectoren, gepresenteerd door de Telegraaf.

Gepensioneerden gaan er ook dit jaar niet op vooruit. Miljoenen ouderen hoeven er zelfs niet op te rekenen dat hun pensioen met de prijzen mee stijgt. De cijfers van bijna alle pensioenfondsen zijn nog altijd niet goed genoeg om ouderen meer koopkracht te bieden, blijkt uit een totaaloverzicht van de stand van de pensioenfondsen die deze krant heeft gemaakt. Vier van de vijf grote fondsen hebben nog lang niet genoeg vlees op de botten om de pensioenen te laten stijgen.