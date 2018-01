‘SRA had eigen jaarrekeningen niet op orde’

De SRA heeft jarenlang fouten gemaakt in de eigen jaarrekeningen, zo bericht het FD. Het eigen vermogen werd te positief gepresenteerd doordat opbrengsten uit cursussen en IT-diensten te vroeg als omzet werden geboekt. Voorzitter Paul Dinkgreve erkent tegenover het dagblad de fouten.

Omzet uit een contract met een softwareleverancier werd verkeerd geboekt. Dat kwam vorig jaar aan het licht en dat leidde volgens het FD tot het vertrek van SRA-penningmeester Wim van Sluis, die uit eigen beweging zou zijn opgestapt. De boekingen zijn inmiddels gecorrigeerd. “Het is natuurlijk pijnlijk dat dit bij een organisatie gebeurt die toeziet op de kwaliteit van het accountantswerk van een groot aantal kantoren”, reageert Dinkgreve. Bij de SRA zijn 370 kantoren aangesloten.

Opbrengsten geboekt op factuurdatum

De inkomsten uit cursussen werden tot 2014 geboekt in het jaar dat de factuur werd verstuurd. Daarna is de werkwijze aangepast; sindsdien vallen cursusopbrengsten in het boekjaar waarin de omzet daadwerkelijk valt. Door de aanpassingen is het eigen vermogen van de SRA stevig geslonken, van ruim € 678.000 in 2014 naar ongeveer € 223.000 vorig jaar. Daarbij spelen ook een lagere omzet en een juridische procedure tegen de CEA mee.

Fout gecorrigeerd

Volgens Dinkgreve is de kwestie toegelicht op de ledenvergadering in december en zal er in de komende jaarrekening aandacht aan worden besteed. “Het is uitgesproken en de fout is gecorrigeerd. Er is geen extra contributieverhoging doorgevoerd.” Volgens de SRA-voorzitter had penningmeester Van Sluis van het bestuur niet hoeven opstappen: “Hij heeft de fout niet gemaakt. Maar hij heeft zijn ministeriële verantwoordelijkheid genomen.”

De verkeerde boekingen zijn het gevolg van een foute interpretatie van een contract, aldus Dinkgreve. Een vorig jaar aangestelde controller heeft de fout ontdekt. De boekjaren van de SRA lopen telkens tot 1 september.

Factuur aan begin kalenderjaar

In 2007 zijn verschillende contracten gesloten met softwareleveranciers, waarvoor de SRA een vergoeding krijgt. Daarbij is er steeds vanuit gegaan dat facturen aan het eind van een kalenderjaar werden verstuurd. Vorig jaar bleek echter dat één van de softwarecontracten steeds vooraf werd gefactureerd. Dat had een negatieve impact op het eigen vermogen van ruim € 194.000.

Accountantswissel

FSV Accountants (Zaltbommel) was tot en met het boekjaar 2016-2017 de accountant van de SRA, maar ontdekte de fout niet. Volgens Dinkgreve heeft de overstap van accountant niet te maken met de verkeerde boekwijze. “Al op de ledenvergadering in december 2015 is er met de leden gediscussieerd over aanstelling van een nieuwe accountant per huidig boekjaar. Het was gewoon tijd voor een wissel.”

Bron: FD.nl