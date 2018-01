Moeten kantoren veranderen? Dat is de vraag die aan de orde kwam in de keynote van SnelStart Aangenaam 2017. Volgens onderzoek van de NOAB wordt nog meer dan 60 procent van de administraties op papier (in ordners of schoenendozen) aangeleverd. Is dit wenselijk? Willen we dit graag zo? Is dit het beste voor de klant? Of, kunnen we eigenlijk niet echt anders? Zitten we misschien (meer of minder) vast op de zandbank van papier en inkloppen?

Makkelijk. Dat willen we allemaal!

Blijven we doen wat we al jaren gewend zijn? Dat is het makkelijkst. Toch? In hoog tempo door die ordners heen werken om alle facturen en bonnetjes ingeklopt te krijgen. En bij de softwareleverancier vragen om snellere invoermethodes. Dat doet mij denken aan de vraag om een sneller paard…

Wij beloven dat we boekhouden makkelijk maken. In onze visie is dat niet per se sneller, maar meer automatisch. Want het makkelijkste is vooral dat wat je niet hoeft te doen.

Technologie relevant?

O ja, automatisering. Krijgen we weer een verhaal over Robotic Accounting, Machine Learning, Blockchain, AI, Cognitive Services en meer? Nee. Allemaal relevante technologieën, maar niet direct voor een accountant, boekhouder of administrateur. Voor SnelStart zijn deze technologieën uiteraard wel heel belangrijk. Wij zetten ze immers in voor het bereiken van ons doel: makkelijk boekhouden. Of liever: automatisch boekhouden.

”Technologie is niet relevant. De gevolgen wel.”

En daarmee wordt de indirecte relevantie voor kantoren zichtbaar: technologie leidt tot verandering. Verandering van de ingezette middelen. Maar betekent dit dat uw werkwijze ook moet veranderen?

U bent niet de baas Veel van de boekhouders die met SnelStart werken zijn ondernemer. En dus eigen baas. Of toch niet? De baas … … bepaalt wat u doet … betaalt de mensen die voor hem werken

Feitelijk gezien is de klant de baas. ”There is only one boss. The customer. And he can fire everybody in the company from the chairman on down, simply by spending his money somewhere else.” – Sam Walton Levert u niet wat de klant wil hebben? Dan gaat diezelfde klant kiezen, en besteedt hij vroeg of laat zijn geld bij een andere dienstverlener. Wordt geen V&D

Een legendarisch voorbeeld van wie nu eigenlijk de baas is, is V&D. Deze keten van warenhuizen had een indrukwekkend concept. Steden vochten om een V&D in hun centrum. Het was er altijd druk, zelden hoefde je níet te wachten bij de kassa. En toch, verleden tijd. Hoe kan dat toch? Daarover is veel geschreven, wat ik hier niet ga herhalen. Een paar aandachtspunten voor u, om te spiegelen:

Geen duidelijke propositie. Was altijd toegankelijk voor de middenklasse. Wilde daarna bewegen naar ‘luxe en beleving’, maar dat segment was al gevuld door De Bijenkorf.

Vast op de zandbank van offline, fysieke winkels. De webshop kwam pas in 2008. Hun online doelgroep had toen al een (andere) online shop gekozen.

Het geld besliste. Investeringsmaatschappijen vonden het geld interessanter dan de klant. Ze vergaten dat de klant degene is die het geld brengt.

Niet kantelen, wel bewegen

Enige relativering is wel op z’n plaats. De wereld verandert niet van de ene op de andere dag. Maar de wereld om ons heen, ook in administratieland, is wél in beweging.

En u? U verandert ook. Wie schrijft de administratie nog met de hand uit? Wie voert de administraties nog in een DOS-applicatie? Kortom: u bent al veranderd.