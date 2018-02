Wolters Kluwer en Workspace lanceren Workfield

Wolters Kluwer Tax & Accounting Nederland is een samenwerking aangegaan met het bedrijf Workspace om gezamenlijk het nieuwe product ‘Workfield’ in de markt te zetten.



In ‘Workfield’ wordt de kracht van Twinfield online boekhouden gecombineerd met de zogenoemde ‘pre-accounting’ modules van Workspace. Door deze combinatie kunnen accountants hun MKB-klanten een goed geïntegreerde systeem met bijvoorbeeld projectadministratie, tijdregistratie en verkoop- en voorraadinformatie, gebaseerd op de Twinfield boekhoudoplossing, aanbieden, aldus beide partijen.

Workfield is vanaf 9 januari in drie modules (Basis, Projecten & Uren en Verkoop & Handel) verkrijgbaar voor ondernemers via workfield.nl.