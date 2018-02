Tip 1 (slim): Werk Standaard

Ga voor standaard. Standaard werken is ideaal. Je kunt dan makkelijker automatiseren en je hoeft niet iedere klant afzonderlijk te bedienen. Zoek naar de gedeelde meerwaarde bij je klanten. Dan kan je standaarden bieden die voor iedereen interessant zijn. Je kunt dan de gebruikte uren ook vaker terugverdienen.

Met ‘werk standaard’ bedoel ik ook dat je werkt met de standaarden die Visionplanner biedt. Ben je bekend met de actuele standaard presentaties die Visionplanner biedt? Lees hier de uitleg over onze standaard presentaties.

Afwijken van deze standaarden is niet nodig want onze vakgroep Accountancy weet wat ze doet. Daarnaast is afwijken natuurlijk ook erg kostbaar.

Mijn advies is om dan ook het sjabloon zo uitgebreid mogelijk te gebruiken. Heb je veel klanten in een specifieke groep (een bepaalde ondernemingsvorm of branche) zorg dan voor een gestandaardiseerd maar specifiek model voor deze groep. Leren hoe je dat kan doen? Volg onze verdiepingstraining ‘werken met sjablonen’.

Tip 2 (slimmer): Bied Maatwerk

Ga voor maatwerk. Dit lijkt in tegenspraak met de tip hierboven, maar dat is het niet. Je moet er immers voor zorgen dat iets wat jij standaard inricht, voor je klant voelt als maatwerk. De ‘speciale stoelen’ in je auto voelen als voor jou gemaakt, maar worden gewoon van de stapel ‘standaarden’ gehaald.

Maatwerkinrichting kan wel, maar dan moet je zorgen dat je de uren goed betaald krijgt. Wil je meer maatwerk gaan bieden? Of wil je uitgebreidere sjablonen maken? We hebben een verdiepingstraining ‘klantspecifieke presentaties’. Daar leer je alles wat je weten wilt.

Het maatwerkgevoel in Visionplanner kan je bereiken door de logo’s van klanten toe te voegen aan Visionplanner. Dit kan ook als de administratie meedraait in het sjabloon. Zo creëer je herkenning voor je klant.

Daarnaast is het ook mogelijk om de rubriekomschrijving generiek of per administratie aan te passen. Vooral bij omzetrekeningen geeft dat veel duidelijkheid voor je klanten. Het maakt ook in dit geval niet uit of een administratie wel of niet aan een sjabloon gekoppeld is.

Tip 3 (slimst): Ga samenstellen met Visionplanner

Werk je al met Visionplanner voor de tussentijdse cijfers? Ga dan Visionplanner ook gebruiken om jaarrekeningen te maken. Dat voorkomt dat je de cijfers dubbel in je handen hebt. Want wat is het verschil tussen 12 keer maandcijfers, 4 keer kwartaalcijfers en de jaarrekening?

Nog niet toe aan het maken van jaarrekeningen met Visionplanner? Probeer dan de jaarrekening eens te bespreken aan de hand van een jaarrekeningdashboard in Visionplanner. Dit is standaard beschikbaar en het kan je jaarrekening bespreking een stuk leuker, interessanter en waardevoller maken. Ook als je de jaarrekening (nog één keertje dan…) met Caseware of Audition hebt gemaakt.

Adriaan Heijboer is adviseur bij Visionplanner

Ik daag je graag uit hiermee aan de gang te gaan en je voordeel te doen met deze tips. Sparren hierover? Mail me maar! adriaanheijboer@visionplanner.com