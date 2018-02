Snel: problemen Belastingdienst voorlopig niet voorbij

Het duurt nog jaren voor de ICT-problemen bij de Belastingdienst zijn opgelost, stelt staatssecretaris Menno Snel (Financiën) zondag in het tv-programma Buitenhof. De problemen moeten volgens hem ‘niet onderschat’ worden en zijn ‘complex en hardnekkig’. Vorig jaar werd duidelijk dat de fiscus te maken heeft met verouderde ICT -systemen. Onderzoekers stelden toen dat een groot deel van de ICT-systemen niet langer voldoet aan de huidige normen. Ambtenaren moeten hier echter noodgedwongen mee werken, omdat er nog geen alternatief is. Tegelijkertijd maakt de Belastingdienst gebruik van tientallen verschillende ICT-systemen, waardoor ook problemen ontstaan. Volgens een onderzoekscommissie zou zelfs de inning van belastinggeld daardoor in gevaar kunnen komen. Uit interne rapporten bleek eerder al dat de verbeteringen niet van de ene op andere dag plaats kunnen vinden. Staatssecretaris Snel onderstreepte zondag nogmaals dat het veel tijd kost om de boel op orde te krijgen.

Volgens Snel zijn nieuwe plannen van de Belastingdienst, zoals de onlangs aangekondigde aanpak van brievenbusfirma’s, niet in gevaar door de problemen. ‘Voor al deze maatregelen hebben we een uitvoeringstoets gedaan, nog voordat zij in het regeerakkoord zijn opgenomen. Daarbij hebben we gekeken of de systemen van de Belastingdienst het aankunnen.’

Bron: ANP