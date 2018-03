Vastgoedeigenaren steeds zwaarder belast

Vastgoedeigenaren worden steeds zwaarder belast. Naast de hoogte van de WOZ-waarde zullen vastgoedeigenaren dit jaar waarschijnlijk ook niet gelukkig worden van het aanslagbedrag. Dat wordt gemeld in het vastgoedjournaal.

Volgens het vastgoedjournaal heeft er binnen veel gemeenten de afgelopen jaren een lastenverschuiving plaatsgevonden, waarbij met name de eigenaren van niet-woningen meer OZV zijn gaan betalen. Diverse gemeenten zouden zelfs de kans hebben schoongezien om de OZB-gebruikersbelasting, die wordt geheven van de huurders van bedrijfsgebouwen, tot nihil (0%) te reduceren. Het zijn veelal de eigenaren die voor deze ‘lastenverlichting’ van de huurders opdraaien.

Rechtbank Gelderland oordeelde recent dat de gemeente Nijmegen met de forse OZB verhoging geen (primaire) inkomenspolitiek voert die in strijd is met de wet. De wetgever gunt de gemeenten bij het vaststellen van de OZB tarieven blijkbaar een grote vrijheid en de belastingrechter is terughoudend bij het toetsen van die tarieven.

Deze situatie zou niet uniek zijn. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) int Rotterdam drie kwart van alle OZB-inkomsten bij niet-woningen. Amsterdam, Den Haag en Utrecht krijgen iets minder dan twee derde van de OZB binnen op niet-woningen en de rest uit woningen. Een veelgehoord argument bij het ‘afschaffen’ van het gebruikersdeel van de OZB voor niet-woningen, is dat het een prikkel moet vormen om leegstand bij bedrijfsgebouwen tegen te gaan.

WOZ beschikking 2018

Veel gemeenten lijken het accent meer en meer op de OZB-eigenarenbelasting te leggen en schroeven het tarief alsmaar op. Het blijft echter de vraag hoeveel rek hier nog in zit. In ieder geval zullen de nieuwe tarieven voor 2018 volgens het vastgoedjournaal in een aantal gemeente weer een hoop stof doen opwaaien.