Voor koopkrachtcijfer koopt Nederlander niks, zegt CPB-directeur

‘Je kunt met de koopkrachtplaatjes in de hand niet bepalen hoe je eigen portemonnee er volgend jaar uit gaat zien’, zegt Van Geest in de Volkskrant. Haar eigen organisatie maakt die koopkrachtplaatjes.

Invloed klein

De invloed van politieke besluiten op het inkomen is zeer klein, zegt ze. Toch probeert de politiek volgens de CPB-directeur koopkrachtcijfers met één cijfer achter de komma te sturen. ‘Zolang dat cijfer maar niet onder de nul komt. Maar het wegpoetsen van minnen kost miljarden euro’s en zorgt voor een ingewikkeld stelsel van belastingen, premies en toeslagen’, zegt Van Geest in de krant. Het CPB kwam dinsdag met de nieuwste berekeningen. Van Geest spreekt de hoop uit dat de politiek ervan doordrongen is dat de waarde beperkt is.