PERSONALIA: Remco Dewaerheijt in directie VATBox

VATBox, actief op het gebied van geautomatiseerde BTW teruggave & compliance op zakelijke reiskosten, heeft Remco Dewaerheijt benoemd tot lid van het executive management van het bedrijf. VATBox gaat vanuit een Nederlands hoofdkantoor werken aan groei op de Europese markt.

Dewaerheijt treedt toe als Vice President Tax & Product Strategy en gaat daarbij ook het nieuwe in Nederland gevestigde Europese hoofdkantoor van VATBox leiden. VATBox is een cloud oplossing voor het geautomatiseerd terugclaimen van binnenlandse en buitenlandse BTW op onder andere zakelijke reiskosten. De software stroomlijnt het internationale BTW-teruggaaf proces en geeft ondernemingen inzicht in hun data, zorgt voor compliance met internationale BTW-regelgeving in combinatie met data-integriteit om onderaan de streep miljoenen aan BTW-gelden voor bedrijven terug te halen die al zijn afgeschreven. De VATBox technologie wordt volgens het bedrijf al door vele grote ondernemingen en multinationals succesvol gebruikt.

Europees Hof

BTW-expert Dewaerheijt heeft onder meer bij PPG (producent van onder meer Histor en Sigma verven) een gecentraliseerd intern BTW compliance & advies team opgezet en daarvoor internationale BTW-compliance software ontwikkeld. Ook is Dewaerheijt nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van een voor PPG gunstige uitspraak bij het Europese Hof van Justitie. Voor zijn positie bij PPG werkte Dewaerheijt als internationaal belastingadviseur bij Baker & McKenzie.