Europarlement stemt voor harmonisatie winstbelastingregime

Met een grote meerderheid heeft het Europees Parlement donderdag gestemd voor het harmoniseren van winst- of vennootschapsbelasting in de Europese Unie. Eén regime moet voorkomen dat internationale multinationals geen tot weinig belasting betalen in landen waar zij hun winsten behalen.

Het is de bedoeling dat winsten en verliezen die bedrijven in EU-landen maken worden opgeteld, waarna op Europees niveau de belastbare winst wordt vastgesteld. Die winst wordt vervolgens verdeeld over de lidstaten op basis van waar de winst is gemaakt. Lidstaten bepalen zelf de hoogte van het belastingtarief. De aldus vastgestelde verdeling moet voorkomen dat bedrijven hun winst zo veel mogelijk overhevelen naar landen met de voordeligste winstbelasting, zoals nu vaak gebeurt. De Nederlandse PvdA-europarlementariër Paul Tang (foto) was de initiatiefnemer van het voorstel.