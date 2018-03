RJ publiceert richtlijn commerciële vastgoedmarkt

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ-Uiting 2018-3 ‘De verwerking van leases volgens IFRS 16 onder de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving’ gepubliceerd.

De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. De nieuwe richtlijn is vooral van belang voor vastgoed. Als gevolg van deze nieuwe standaard moeten alle lease- en huurverplichtingen (zoals huurcontracten met betrekking tot vastgoed) met ingang van 1 januari 2019 op de balans komen in de commerciële IFRS jaarrekening van de lessee/huurder. Dit heeft grote impact op de vastgoedmarkt en beïnvloedt vrijwel alle gangbare financiële ratio’s en prestatiecijfers, zoals solvabiliteit, current ratio, EBIT, bedrijfswinst, nettowinst, EPS, ROCE, ROE en operationele kasstromen. Over de verwerking staat een download op RJ-Uiting 2018-3 ‘De verwerking van leases volgens IFRS 16 onder de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving’