Bestuursbenoemingen tijdens ledenvergadering NBA

De NBA kondigt aan op 18 juni een ledenvergadering te houden waarbij verschillende bestuursbenoemingen zullen plaatsvinden. De locatie en de aanvangstijd van de vergadering worden op een later tijdstip bekendgemaakt.

Bestuur

Aftredend zijn de heer drs. P.J.A.M. Jongstra RA en mevrouw V.W.J. Kooistra-Voorwald RA. Dit betekent dat er twee vacatures zijn die vervuld dienen te worden. Voor de invulling van een van deze vacatures is in december 2017 door de ledenvergadering besloten het bestuur gedurende een half jaar uit te breiden met een zetel en op die plaats met ingang van 1 januari 2018 de heer M.J. van der Vegte RA te benoemen. Aangezien het aantal bestuurszetels in juni 2018 automatisch weer wordt teruggebracht naar het oorspronkelijke aantal van 13, resteert er nog slecht een vacature die ingevuld dient te worden.

Op grond van artikel 12 lid 5 van de Wet op het accountantsberoep (Wab) kunnen aftredende bestuursleden door de ledenvergadering niet terstond worden herbenoemd als bestuurslid.

Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Zowel de voorzitter als de plaatsvervangend voorzitter wordt telkens voor een jaar benoemd uit de leden van het bestuur. Aftredend zijn de heer drs. P.J.A.M. Jongstra RA als voorzitter en mevrouw D.M. Clement AA RA als plaatsvervangend voorzitter. Mevrouw Clement is herbenoembaar.

Accountant en plaatsvervangend accountant

Krachtens artikel 29, eerste lid, van de Wab dient door de ledenvergadering voor elk boekjaar een accountant te worden benoemd die belast is met de controle op de financiële verantwoording van de NBA, alsmede een plaatsvervanger voor deze. Voor de controle van het lopend boekjaar zijn benoemd de heer drs. W.J.O. Castricum RA (als accountant) en mevrouw M. van Dijke RA (als plaatsvervangend accountant). Zij zijn ook benoembaar voor de controle van het boekjaar 2019.

Vervolgprocedure

Ten minste zes weken voor de datum van de ledenvergadering zal het bestuur de namen van de door hem aanbevolen kandidaten meedelen. Tot drie weken voor de datum van de ledenvergadering kan door een ledengroepbestuur of door leden een kandidaat worden aanbevolen voor bovenvermelde vacatures. Een door leden aanbevolen kandidaat dient door ten minste 50 leden gezamenlijk te worden aanbevolen (artikel 5, Verordening op de ledenvergadering).