Werkgevers verwachten omzetgroei

Werkgevers in het MKB en in de grootzakelijke markt zien 2018 positief in en verwachten een stijging in zowel het aantal medewerkers als de omzet. Het optimisme blijkt uit de Hr Marktmonitor, voorheen de MKB Marktmonitor, waaraan werkgevers uit het MKB en grootbedrijf (totaal 2.195) en werknemers (2.336) meewerkten.

Van de werkgevers in het MKB verwacht 67 procent een groei in omzet. Het grootbedrijf is qua omzetverwachtingen voorzichtiger, maar ook daar voorspelt meer dan de helft (53%) dat de omzet groeit. Uiteraard zijn er ook werkgevers die hun omzet zien stijgen noch dalen. 25 procent van het MKB denkt dat de omzet stabiel blijft, voor het grootbedrijf is dit 23 procent. De Hr Marktmonitor is uitgevoerd door hr-dienstverlener Unique, in samenwerking met Motivaction.

Personele groei

Hoewel er een flinke economische groei wordt voorspeld, blijft de te verwachten personele groei achter. Minder dan de helft (48%) van het MKB denkt volgens de monirtor dat het aantal werknemers toeneemt. Het grootbedrijf verwacht een groei van 37 % in het aantal fte. Organisaties denken dus de omzetgroei te behalen met relatief minder mensen.

Marion van Happen, algemeen directeur bij Unique: ‘Organisaties voorspellen groei en daarvoor is personeel nodig. We zien in de markt dat de vraag wel groter wordt. Dat de verwachte omzetgroei verschilt van het aantal fte heeft ook te maken met de toenemende automatisering en efficiëntie binnen bedrijven. We gaan slimmer om met menselijk kapitaal en doen meer met minder.’