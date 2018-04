Geen schenkbelasting gehuwden

Staatssecretaris Snel heeft zijn belofte gestand gedaan om voor enkele situaties in een beleidsbesluit te bevestigen dat het aangaan van een huwelijk of het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden niet leidt tot heffing van schenkbelasting. Het gehele gewijzigde besluit is gepubliceerd in de Staatscourant.

Zo leidt het voor de toepassing van de Successiewet niet tot een schenking, als echtgenoten een huwelijk aangaan onder huwelijkse voorwaarden, waarbij iedere gemeenschap is uitgesloten en waarbij zij een wederkerig verplicht finaal verrekenbeding overeenkomen. Daardoor zijn ze verplicht om bij echtscheiding en overlijden hun vermogens te verrekenen alsof zij op basis van een gelijke gerechtigdheid gehuwd zijn in wettelijke of algehele gemeenschap van goederen. Hetzelfde geldt als echtgenoten huwelijkse voorwaarden hebben opgesteld waarbij iedere gemeenschap is uitgesloten en zij tijdens het huwelijk alsnog een wederkerig verplicht finaal verrekenbeding opnemen.

Het besluit gaat met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 in.