SnelStart en de AVG

Uiteraard wordt bij SnelStart ook hard gewerkt om tijdig de benodigde maatregelen betreffende de AVG in te voeren. Deze nieuwe wet- en regelgeving beschermt de privacy van personen. Wat betekent dit voor u als ondernemer die werkt met onze software? In dit blog geven we meer duidelijkheid over de verantwoordelijkheden die bij ons liggen en welke voor uw rekening komen.

Persoonsgegevens in uw administratie

Uw administratie bevat zeer waarschijnlijk persoonsgegevens. In uw administratie worden namelijk allerlei entiteiten vastgelegd die direct of indirect verwijzen naar een individu.

Voorbeelden daarvan zijn:

Gebruikers Onder andere de naam en het e-mailadres. Dit zijn eenvoudige persoonsgegevens

Klanten Contactgegevens en andere details die bijvoorbeeld in extra velden kunnen zijn opgeslagen

Leveranciers Idem

Bankafschriftregels Bankafschriftregels bevatten IBAN-nummer en financiële transactie-informatie. Daarmee kan een persoon worden gelinkt aan een transactie en dit valt daardoor dus onder een persoonsgegeven.

Verkooporders Een order wordt gekoppeld aan een klantgegeven. Bij particulieren wordt daarmee dus een persoonsgegeven verwerkt



Naast alle digitale bescheiden kunt u natuurlijk op veel meer manieren persoonsgegevens verwerken. Denk aan de (papieren) facturen, aanmaningen, herinneringen, pakbonnen en rapportages die u kunt maken. Waar mogelijk een risico bestaat dat u de rechten en vrijheden van een persoon in gevaar brengt, dient u afdoende beschermingsmaatregelen te treffen in uw verwerkingsproces.

SnelStart is verwerker

Als gebruiker van SnelStart software bent u verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens in uw administratie. Als u de administratie bij ons in de cloud zet of gebruik maakt van bijvoorbeeld het automatisch verwerken van uw bankafschriften (zowel online als offline) heeft SnelStart in die relatie met u de rol van verwerker van persoonsgegevens.

Microsoft

Goed om te weten: Microsoft is verwerker voor SnelStart. Als u uw administratie bij ons in de cloud zet, dan staat deze in een Microsoft Azure datacenter. SnelStart zorgt ervoor dat de data binnen de Europese economische zone blijft, zodat uw data altijd onder de Europese wet- en regelgeving verwerkt wordt en beschermd is. Wilt u meer weten over de verwerkingsafspraken tussen SnelStart en Microsoft, lees dan de serviceovereenkomsten van Microsoft.

Onderstaande figuur schets in vogelvlucht hoe de verhoudingen in elkaar steken.

Carlo Kuip is enterprise architect bij SnelStart.