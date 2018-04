Invallen bij Porsche wegens verdenking sjoemelen dieseluitstoot

Bij Porsche in Zuid-Duitsland heeft de politie verschillende invallen gedaan. Net als andere automakers zou ook de sportautofabrikant Porsche hebben gesjoemeld met dieselauto’s door ze schoner voor te doen dan ze in werkelijkheid zijn. Dat meldt de NOS.

De politie deed invallen op verschillende locaties in Beieren en Baden-Württemberg. Het onderzoek richt zich op meerdere werknemers van Porsche. Ze worden verdacht van fraude en bedrog in reclames.

Olievlek

Het sjoemelschandaal breidt zich uit als een olievlek. Het begon eind 2015 met de bekentenis van Volkswagen. De grootste autobouwer ter wereld had miljoenen auto’s zo geprogrammeerd dat ze tijdens de toelatingstest schoner leken. Ook onder meer Audi, BMW, Mercedes en Peugeot worden verdacht van rommelen met de uitstootwaarden. Volkswagen heeft in de Verenigde Staten inmiddels voor 25 miljard dollar aan schikkingen en boetes betaald. Ex-topman Schmidt van Volkswagen in de VS is tot zeven jaar cel veroordeeld. In Europa is in twee landen een boete opgelegd aan Volkswagen. In Italië moet het concern vijf miljoen euro betalen en in Nederland bijna een half miljoen euro. Bezitters van een sjoemeldiesel hebben nog geen schadevergoeding ontvangen en de meeste auto’s zijn nog niet aangepast.