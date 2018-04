Quoratio en Quattri slaan handen ineen 

Detacheerder van professionals in administratie Quoratio gaat een samenwerkingsverband aan met Quattri Consultants uit IJsselstein. Daarmee hopen beide organisaties hun diensten in de zorgsector te kunnen verbeteren.

Jochem Kentgens, CEO van Quoratio: “Samen verbinden we de vier cruciale succesfactoren in zorgadministratie; Quattri implementeert en optimaliseert de systemen, Quoratio werkt op de juiste manier met die systemen en optimaliseert de werkprocessen. Zo is een zorginstelling verzekerd van de meest efficiënte manier van werken. Dat is onze gezamenlijke missie.”

Quattri is, als ECD expert, gespecialiseerd in implementaties, consultancy, trainingen, interim-management en managementinformatie in de zorgsector. Ook begeleidt het bedrijf instellingen bij implementaties gerelateerd aan het Elektronisch Cliënt Dossier (ECD). “Door de samenwerking bieden we nu totaaloplossingen voor alle vraagstukken rondom administraties voor zorgorganisaties,” vertelt Paul Oostveen, directeur van Quattri.

Samenwerking

De afgelopen jaren werkten Quattri en Quoratio al regelmatig met elkaar samen. Een strategische samenwerking was dan ook een logische volgende stap, aldus Kentgens. Hierin zal ook worden gewerkt aan een vernieuwende marktbenadering. “We gaan gezamenlijk nieuwe proposities ontwikkelen, die aansluiten bij de snel veranderende behoefte van zorginstellingen.”

Over Quoratio

Quoratio, opgericht in 2001 en gevestigd in Bunnik, is aanbieder van detachering, consultancy en outsourcing op het gebied van Payroll, (e-)HRM, Zorgadministratie en Finance. Jaarlijks verwelkomt het bedrijf ongeveer 200 talenten die worden opgeleid tot administrateur. Quoratio werkt systeemonafhankelijkheid en heeft een breed klantportfolio binnen de zorg (Cure, GGZ, VVT, gehandicaptenzorg, Gemeenten, zorgverzekeraars).

Over Quattri

De consultants van Quattri, dè ECD specialisten van Nederland, opgericht in 2004 en gevestigd in IJsselstein dragen bij aan het efficiënt en effectief laten verlopen van bedrijfsprocessen en verwerken van gegevensstromen in de zorg- en welzijnsector. De 40 senior consultants verzorgen allerlei type dienstverlening omtrent ECD’s, zoals Ons, (More)Care4 en Pluriform Zorg, Cura, en BI-tools, zoals van Qlik.