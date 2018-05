NBA publiceert update verklaringengenerator

De NBA publiceert een update van de verklaringengenerator.

HRA deel 3 bevat vanaf nu aangepaste Nederlandse voorbeeldteksten. In de opdrachtbevestigingen in hoofdstuk 1, sectie I, staat een verwijzing naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), geldend per 25 mei 2018; in dit hoofdstuk staat ook de opdrachtbevestiging bij Standaard 4400N. In sectie II, hoofdstuk 4, staat het stramien voor een rapportage op grond van Standaard 4400N. Verder zijn assurance-rapporten aangepast aan de geldende NVKS.

NBA-verklaringengenerator