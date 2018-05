NBA op verlies, maar minder dan verwacht

De NBA heeft vorig jaar een verlies geleden van ruim drie ton. Dat is per saldo een meevaller, want de organisatie had in de begroting rekening gehouden met meer dan het dubbele. Het ledental is in 2017 vrijwel gelijk gebleven, blijkt uit het jaarrapport.

In 2016 restte er voor de NBA nog een bescheiden winst van € 20.000, maar over 2017 pakt het resultaat negatief uit: € -310.000. Dat is wel bescheidener dan de bijna zeven ton verlies die was begroot. “Deze verbetering is gerealiseerd door de lagere kosten van de kernactiviteiten en de lagere bijdrage aan de RJ en CEA. Hiermee zijn de hogere kosten van de NBA-organisatie en lagere contributie-opbrengsten ten opzichte van de begroting meer dan gecompenseerd. De ontwikkeling van het resultaat is in lijn met het streven naar een op lange termijn resultaatneutrale begroting.” De contributies zijn in totaal toegenomen tot € 17,0 (16,8) miljoen, zo’n twee ton minder dan begroot.

Het eigen vermogen is uitgekomen op bijna € 8,5 miljoen. “Dit is ruim boven het vastgestelde minimum weerstandsvermogen van 6.000. De solvabiliteit blijft net als voorgaand jaar 54%. Deze financieel solide positie zal gebruikt worden voor het tekort dat voor 2018 begroot is.” De NBA verwacht dit jaar een verlies van bijna een half miljoen.

Ledenaantal stabiel

Het aantal NBA-leden is vorig jaar geëindigd op 21.479, tegen 21.487 eind 2016. Het aantal accountants in business is licht toegenomen tot 9.322 (9.268), net als het aantal openbaar accountants: 8.789 (8.712). De daling doet zich met name voor bij het aantal interne en overheidsaccountants. De NBA verwelkomde 1.175 nieuwe trainees, van wie 788 in het RA- en 387 in het AA-segment. Dat is wat minder dan in 2016, toen er 1.300 nieuwe trainees instroomden. “Als gevolg van de introductie van het nieuwe opleidingsmodel is de instroom van nieuwe trainees dit jaar vooral in het AA-segment toegenomen. Het aantal nieuwe RA-trainees was lager dan in 2016. Dit komt mede doordat in het laatste kwartaal van 2016 er nog veel trainees zijn ingeschreven; kort voor de start van het nieuwe opleidingsmodel in januari 2017.” In 2017 zijn er 579 trainees (443 RA en 136 AA) geslaagd.

Acht datalekken

De NBA had vorig jaar de AVG al scherp op het netvlies en telde acht datalekken, drie minder dan in 2016. Daarvan hoefden er drie niet te worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Vijf van de datalekken betroffen tussen de 10 en 10.000 betrokkenen.