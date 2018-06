AVG-boete lastig verzekerbaar

Wie een civielrechtelijke boete krijgt voor schending van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), hoeft in Nederland niet automatisch te rekenen op een verzekeringspolis die dat risico afdekt. Alleen in Finland en Noorwegen kan zo’n boete met zekerheid worden verzekerd, blijkt uit onderzoek van risicoadviseur Aon en advocatenkantoor DLA Piper.

De dekking voor een AVG-boete is in Nederland niet vanzelfsprekend. De boete kan oplopen tot € 20 miljoen of 4% van de wereldwijde jaaromzet. “Daar komt bij dat eventuele negatieve publiciteit veel schade aan de reputatie en daarmee de marktpositie van een bedrijf kan aanbrengen.”

Naast een civielrechtelijke boete kan een lidstaat ook besluiten een straf op te leggen voor het schenden van de privacyregels. “Bij deze vertaling van de AVG naar lokale wetgeving wordt er in veel Europese landen voor gekozen de boetes strafrechtelijk te bepalen en daarom zijn deze niet verzekerbaar.” Dat geldt voor twintig van de dertig onderzochte landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Spanje. In Nederland hangt de verzekerbaarheid van de boete af van de details per geval, “bijvoorbeeld of het gedrag van de verzekerde laakbaar is en of de boete eventueel alsnog strafrechtelijk wordt geclassificeerd”.

Gevolgkosten

Ook al is de boete zelf moeilijk verzekerbaar, de gevolgkosten zijn een ander verhaal: “Bijkomende kosten bij overtreding van de AVG zijn onder meer kosten voor gerechtelijke procedures, juridisch onderzoek, herstelmaatregelen en het informeren en compenseren van getroffen betrokkenen. Deze gevolgschade kan hoog oplopen en is vrijwel altijd verzekerbaar.”