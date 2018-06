De NBA heeft een nieuw handboek geschreven voor kleine kantoren die uitsluitend samenstellingsopdrachten uitvoeren. “Hiermee willen het NBA-bestuur en de Commissie MKB deze kantoren een goede basis geven voor kantoorkwaliteit en daarmee voor de toetsing.”

In het Handboek Samenstellingspraktijk zijn basisregels opgenomen. Die vormen het toetsingskader waar kantoren aan moeten voldoen. “Wanneer het kantoor zich houdt aan deze basisregels is het kantoor compliant.” Het is een handboek met basisregels, benadrukt de NBA. “Meer mag natuurlijk altijd, bijvoorbeeld uitbreiding met een hoofdstuk voor administratieve dienstverlening. Daarvoor kunnen kantoren gebruik maken van de kantoorhandboeken die door diverse partijen op de markt worden gebracht.”

Antwoord op vragen

Volgens Diana Clement, plaatsvervangend voorzitter NBA en voorzitter LOA, en Steef Visser, voorzitter Commissie MKB, is een handboek niet noodzakelijk, maar een beschrijving van het stelsel van kwaliteitsbeheersing wel. “Daarbij mag u rekening houden met de aard en omvang van uw accountantspraktijk. Maar toch krijgen we regelmatig de vraag waaraan een accountantskantoor moet voldoen. Daar willen we met dit NBA Handboek Samenstellingspraktijk een antwoord op geven.”

Het handboek kan worden gedownload op MijnNBA.nl.