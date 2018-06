Audi-topman gearresteerd wegens dieselschandaal

De affaire rond het sjoemelen met de uitstootcijfers van dieselauto’s eist een nieuw slachtoffer: Audi-topman Rupert Stadler is maandag aangehouden. Het Duitse OM verdenkt hem van fraude en het hinderen van het onderzoek naar de sjoemelsoftware.

De arrestatie is gedaan op bevel van de Duitse rechter, die vreest dat hij de onderzoeken anders verder zou belemmeren. Bij Porsche SE, de overkoepelende holding boven Audi en Volkswagen, staat het oppakken van Stadler op de agenda bij de vergadering van de raad van commissarissen.

Boetes en schikkingen

Volkswagen gaf in september 2015 toe dat met behulp van illegale software de CO2-uitstoot van dieselauto’s bij Amerikaanse tests werd gemanipuleerd. Ook bij Audi, BMW, Mercedes en Peugeot zou sjoemelsoftware de diesels kunstmatig hebben opgeschoond. In de Verenigde Staten heeft Volkswagen al vele miljarden aan boetes en schikkingen betaald. De voormalige topman van Volkswagen in de VS is tot zeven jaar cel veroordeeld. In Italië en Nederland zijn vanwege het dieselschandaal ook (veel kleinere) boetes uitgedeeld aan Volkswagen.

Voormalig Volkswagen-baas Martin Winterkorn staat ook op de nominatie om in de VS voor de rechter te verschijnen, maar dat dat gebeurt, is niet waarschijnlijk. Duitsland levert geen ingezeten uit aan landen buiten de EU.