NBA-leden kiezen Van der Vegte als voorzitter

Marco van der Vegte (50) is maandag op de ledenvergadering van de NBA gekozen als nieuwe voorzitter. Hij kreeg 250 van de 284 uitgebrachte stemmen. Van der Vegte volgt Pieter Jongstra op, die drie jaar voorzitter is geweest.

Er waren 27 tegenstemmers en 7 blanco stemmen. Van der Vegte (Deloitte) was eind vorig jaar al door de leden verkozen tot beoogd voorzitter. Hij versloeg toen tegenkandidaat en Novak-voorzitter Moling, die zich namens de kleine kantoren kandidaat had gesteld. Sindsdien was Van der Vegte al lid van het NBA-bestuur. Hij hamerde in zijn speech op het hervinden van trots op het accountantsberoep. “Het imago van accountants is slecht. Dat doet ons allemaal pijn. Het doet mij pijn. Maar daar zijn we zelf schuldig aan, we zijn teveel naar binnen gekeerd en zullen moeten openstaan voor kritiek. We zullen dus verder moeten veranderen om te laten zien dat we wel lef hebben, voor ons mooie beroep staan en daar transparant over zijn.”

Meer aandacht voor MKB-accountant

De nieuwe voorzitter wil het verbetertraject in de sector zichtbaar maken in het Dashboard Accountancy. “Dit helpt om beter zichtbaar te maken hoe we ons inzetten, hoe we het publieke belang dienen, hoe we omgaan met fraude-risicofactoren, continuïteit en de toepassing van de standaarden. En we laten zien waar we moeten leren en verbeteren.” Daarnaast wil Van der Vegte dat het geluid van accountants werkzaam in het MKB beter wordt vertegenwoordigd binnen de NBA. Twee andere speerpunten zijn innovatie en een een kleiner, slagvaardiger bestuur.

Op de ledenvergadering werden ook twee zogeheten loftrompetten uitgereikt. Die gingen naar Margreeth Kloppenburg, medeauteur van Artikel 5, de beroepseer van de accountant, en oud-voorzitter van NBA Young Profs Arthur van Bemmel. De Loftrompet wordt uitgereikt aan personen die zich meer dan gemiddeld hebben ingezet voor de NBA of voor het accountantsberoep.