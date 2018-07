Blockchain-platform voor MKB-klanten Rabobank

Rabobank laat als eerste Nederlandse bank klanten gebruikmaken van een handelsplatform dat draait op blockchain-technologie. We.trade, zoals het heet, is vooral bedoeld voor klanten in het midden- en kleinbedrijf (mkb) met internationale ambities. Zij kunnen via het platform contracten en betalingsovereenkomsten sluiten.

Inmiddels doen enkele tientallen Rabobank-klanten dat. Het platform vereenvoudigt internationale handelstransacties en is een initiatief van negen banken, die samen actief in 11 Europese landen; behalve Rabobank Deutsche Bank, HSBC, KBC, Natixis, Nordea, Santander, Societé Generale en UniCredit. De afgelopen week hebben in totaal twintig klanten van de vijf aangesloten banken onderling transacties uitgevoerd. Deze transacties zijn de eerste commercieel haalbare open-accounttransacties die gebruikmaken van blockchain-technologie. Door de transparantie van we.trade is het voor aangesloten banken makkelijker financiering en garanties te bieden. Zakelijke partners kunnen elkaar vinden op het platform en transacties afsluiten. Na het elkaar opzoeken zijn ze in staat om handelsgegevens, zoals leveringsdatum en betalingsdatum, in te vullen. Het bankenconsortium wil we.trade de komende maanden eerst uitbreiden met andere banken en landen waarin die actief zijn, voor er andere partijen op de blockchain worden aangesloten.