Qredits boekt 38% groei in krediet

Kredietverstrekker Qredits heeft in de eerste helft van dit jaar aan 1.215 ondernemers voor € 34,1 miljoen aan zakelijke kredieten verstrekt. Dat is 38% meer dan vorig jaar in de eerste zes maanden.

Het aantal kredieten tot € 50.000 is met 23% toegenomen tot een totaal opgenomen bedrag van € 20,9 miljoen. In de categorie kredieten tussen de € 50.000 en € 250.000 steeg het aantal met 18%. “In totaal werden er 67 MKB-kredieten verstrekt voor een totaal obligo van € 6,1 miljoen.” Vooral het Flexibel krediet bleek volgens Qredits populair. “Dit is een doorlopend krediet voor ondernemers ter financiering van het werkkapitaal. 481 ondernemers hebben hier gebruik van gemaakt, een groei van maar liefst 222% kijkend naar begin volgend jaar. Deze kredieten zijn goed voor een totaalbedrag van € 7,1 miljoen.”

Betere kwaliteit

De aanbieder ziet de kwaliteit van de kredietaanvragen toenemen. “Het percentage behandelde aanvragen groeide van 54% naar 68%, het netto percentage gehonoreerde aanvragen steeg licht met een groei van 43% naar 45%.” De meeste kredieten worden verstrekt in de branches Detailhandel, Zakelijke dienstverlening, Bouw, Zorg en verzorging en Horeca.