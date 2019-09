Geld lenen is makkelijk, alles eromheen is écht werk

Het wordt steeds makkelijker om online een bedrijfsfinanciering te regelen. Zowel grootbanken als nieuwe spelers op de markt maken het mogelijk voor de ondernemer om eenvoudig zelf hun financiering te regelen. Misschien wel het bekendste voorbeeld hiervan is Spotcap, ‘online-only’ aanbieder van financieringen. De beoordeling verloopt daarbij voornamelijk op informatie die men haalt uit de banktransacties van de ondernemer. Ook de grootbanken volgen dit voorbeeld en experimenteren met nieuwe manieren van kredietbeoordeling. ABN Amro doet dit al enige tijd met New10 en sinds kort is ook Rabobank met Fund-r actief in dit domein.

Online krediet aanvragen en de rol van de accountant

Betekent dit voor jou, als accountant, minder advieswerk? Want de klant kan dit nu helemaal zelf regelen, waar hij voorheen altijd nog een financieel vertrouwenspersoon nodig had? Absoluut niet! Financieren is meer dan alleen een aanvraag doen: het gaat ook om de keuze van de juiste geldverstrekker en het verkrijgen van de beste voorwaarden. En dan hebben we het belangrijkste nog niet eens gehad: inzicht krijgen in de impact van zo’n financiering op de onderneming. Allemaal aspecten waar je als accountant je klant heel goed mee kunt helpen. Maar laten we eens een stap verder kijken: hoe ziet de wereld ná het verkrijgen van een financiering eruit?

Hoe jij geld bespaart voor je klant

Als je je klant hebt geholpen om een financiering rond te krijgen, betekent dit niet automatisch dat je daarna niets meer voor hem of haar kunt doen. Je kunt ook dienstverlening aanbieden nádat een financiering is verstrekt. Een voorbeeld. Wanneer je bij een van de banken in Nederland een financiering aanvraagt, wordt er op basis van de jaarcijfers een rating berekend. Deze rating zegt iets over de kans dat een onderneming in het komende jaar niet meer in staat is om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Hoe groter die kans is, hoe hoger de rente zal zijn die de onderneming aan de bank moet betalen. De bank zal immers het risico willen afdichten. Maar wat als het goed gaat met de onderneming, en de financiële situatie jaar na jaar verbetert? Het maken van een nieuwe rating kan dan lonen. Zie je inderdaad een verbeterde rating, dan is dat een ideale uitgangspositie voor een gesprek met de bank. Want als het risico voor de bank afneemt, dan is het de vraag of de rente die jouw klant betaalt nog wel terecht is. Die rente kan dan misschien wel omlaag! Zo heb jij je meerwaarde voor jouw klant direct gedemonstreerd.

Ook herfinanciering is niet ongebruikelijk. Zo kan je als adviseur wachten tot de bank een signaal geeft dat de rente vervalt of het financieringscontract afloopt. Maar je kunt ook proactief met je klant gaan oriënteren op eventueel andere financieringsmogelijkheden. Je moet dan natuurlijk wel weten wanneer je aan het werk moet en dat begint bij slimme software en een goede administratie.

Jaarlijkse Financierings-APK

Moet je dat allemaal maar gratis aanbieden, zulke dienstverlening? Natuurlijk niet! Een jaarlijkse ‘Financierings-APK’ is prima in een abonnementsvorm te gieten, onze software maakt het je heel makkelijk deze dienstverlening op te zetten. De ondernemer wordt ontzorgd omdat er over zijn financieringscontracten wordt gewaakt en zijn financiële positie wordt jaarlijks helder in kaart gebracht met een rating.

Ontdek Fyndoo Advise

Zelf ontdekken hoe je zo’n rating maakt en wat onze software voor jouw bedrijf kan betekenen? Kom dan naar één van onze maandelijkse workshops, of stuur een mail naar hello@fyndoo.com.