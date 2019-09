Kabinet wil ruimere mogelijkheden om opleidingskosten van transitievergoeding af te trekken

De ministerraad heeft er vrijdag mee ingestemd de Raad van State om advies te vragen over een voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om opleidingskosten aftrekbaar van de transitievergoeding te maken. Werkgevers zouden dan opleidingskosten die hun medewerkers maken voor een opleiding voor een andere functie binnen hetzelfde bedrijf af kunnen trekken van de transitievergoeding. Het kabinet wil dat die nieuwe regel op 1 januari 2020 gaat gelden.

Het voorstel is bedoeld om werkgevers aan te sporen te investeren in leren en ontwikkelen tijdens het werkende leven van werknemers, licht het kabinet toe. ‘Leven lang ontwikkelen staat hoog op de agenda van het kabinet. Meer investeren in scholing en duurzame inzetbaarheid is daarbij heel belangrijk. Het kabinet wil dat mensen werkend en gezond hun pensioenleeftijd kunnen halen.’

Andere werkgever

De opleidingskosten voor een andere functie bij een andere werkgever zijn nu al aftrekbaar van de transitievergoeding. Met het nieuwe besluit komen daar de opleidingskosten voor een andere functie bij hetzelfde bedrijf bij. Opleidingskosten ten bate van de functie die iemand heeft, mogen niet worden afgetrokken van de transitievergoeding.