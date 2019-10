SRA-benchmarkonderzoek: Controlewerkzaamheden groeien explosief

De controlewerkzaamheden van accountantskantoren die hebben deelgenomen aan het SRA-benchmarkonderzoek 2018 zijn met 13,6% explosief gegroeid, meldt SRA. Ook de aangiftepraktijk springt eruit, met een gemiddelde omzetstijging in 2018 van 6%. Overall laat de totale gemiddelde omzet een stabiele groei zien van 4,8%.

Die omzetgroei wordt met name veroorzaakt door een toename in het aantal fte’s en een tariefstijging.

Alle SRA-kantoren – van klein naar groot – profiteren onder meer van de toename van het aantal uitgevoerde (wettelijke) controles. “Deze toename kan onder meer worden verklaard door de groei van ondernemingen en de overstap van ondernemingen vanuit het OOB-segment” aldus Paul Dinkgreve, bestuursvoorzitter van SRA.

Grote verschillen

De verschillen in omzetgroei zijn per kantoor en soort werkzaamheden zeer grillig, constateert SRA. De grotere deelnemende SRA-kantoren (vanaf 50 fte) laten een gemiddelde groei zien van 5,6%. Ook de aangiftepraktijk zorgt met een groei van 6% – in 2017 was dit nog een daling – voor een positief effect op de gemiddelde omzetgroei van de onderzoeksgroep.

Dalingen bij kleine kantoren

De omzet van de samenstelwerkzaamheden van de kleine SRA-kantoren (≤ 25 fte) laat echter een daling zien van –0,6%. Bij de grotere kantoren is hier wel een stijging waarneembaar. Ditzelfde – een stijging bij de grotere kantoren en daling bij de kleine kantoren – is ook gemeten bij de omzet uit de aangiftepraktijk en overige advisering.

Prijsdruk aan de onderkant van de markt?

Paul Dinkgreve: “Een mogelijke logische verklaring zou kunnen zijn dat we te maken hebben met meer prijsdruk aan de onderkant van de markt dan aan de bovenkant, waardoor verschuiving van werkzaamheden ontstaat. Onder meer naar controlewerkzaamheden: het relatieve aantal wettelijke controles nam toe. Maar voordat we zo’n conclusie kunnen trekken, is meer onderzoek nodig.”

Het volledige SRA-benchmarkonderzoek.

Bron: SRA