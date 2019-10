Verscherpt toezicht voor PrivaZorg beëindigd

Het verscherpt toezicht voor thuiszorgorganisatie PrivaZorg is beëindigd, meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Grant Thornton lag de afgelopen tijd onder vuur vanwege haar vermeende rol bij financiële misstanden rondom de zorgorganisatie. De NBA sprak in augustus uit dat daar nader onderzoek naar gedaan zou moeten worden. Privazorg stond onder verscherpt toezicht vanwege bestuurlijke onrust en grote verliezen. Aan die problemen lagen enkele dubieuze (financiële) constructies ten grondslag die werden bedacht door huisaccountant Grant Thornton, schreef dagblad Trouw in enkele uitgebreide artikelen over de kwestie.

Waarborgen

De IGJ meldt nu dat binnen PrivaZorg inmiddels de waarborgen aanwezig zijn voor het nemen van transparante en navolgbare (financiële) besluiten. Ook de bestuurlijke onrust binnen PrivaZorg is opgelost door de inzet van interim bestuurders vanuit de Ondernemingskamer. PrivaZorg voldoet aan de maatregelen die met het verscherpt toezicht zijn opgelegd.

Wat was er aan de hand?

De inspectie heeft onderzoek gedaan naar governance en de bedrijfsvoering bij thuiszorgorganisatie PrivaZorg. Uit dit onderzoek bleek dat de kwaliteit en continuïteit van zorg onvoldoende gewaarborgd was door gebrek aan goed bestuur en intern toezicht, licht de inspectie toe. Er was sprake van bestuurlijke onrust. PrivaZorg was daarnaast ten aanzien van de financiële verslaglegging onvoldoende transparant richting interne en externe toezichthouders. De inspectie zag dat de organisatie inrichting binnen PrivaZorg niet voldeed aan de vereisten uit de Governancecode Zorg. De besluitvorming ten aanzien van een belangrijke herstructurering in 2017 verliep onzorgvuldig. PrivaZorg werd onder verscherpt toezicht geplaatst in verband met de bevindingen uit het onderzoek. De inspectie blijft de organisatie ontwikkelingen bij PrivaZorg de komende periode nauwgezet volgen.

De bevindingen van de inspectie:

Op basis van de vastgestelde statuten en reglementen, de resultaatsverslagen en twee toezichtdagen heeft de inspectie gezien dat PrivaZorg voldoende verbeteringen heeft doorgevoerd. De thuiszorgaanbieder heeft laten zien dat na 5 maanden de bestuurlijke onrust is opgelost. De Ondernemingskamer heeft twee bestuurders en een commissaris benoemd. Zij zullen de nieuwe bestuurders inwerken in de organisatie om zo de continuïteit van bestuur en kwaliteit van zorgverlening te borgen. Daarnaast heeft PrivaZorg haar statuten en reglementen in overeenstemming gebracht met de door de inspectie gevraagde onderdelen van Governancecode Zorg. Daarin is het maatschappelijk belang van de zorgorganisatie boven het bedrijfsbelang gesteld. PrivaZorg heeft een plan van aanpak aangeleverd waarin zij beschrijft op welke wijze zij uitvoering gaat geven aan een aantal eisen van de WTZi met betrekking tot de jaarrekening. De inspectie zag dat in de organisatie randvoorwaarden aanwezig zijn voor een adequate invloed van belanghebbenden.

Bron: IGJ