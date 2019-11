Klacht tegen AA over niet uitgezochte vraagposten ongegrond

Een AA die nog openstaande vraagposten over onder meer pinbetalingen in de administratie van een VOF niet heeft aangepast, treft geen verwijt, oordeelt de Accountantskamer.

Het bedrijf is zelf tekortgeschoten in het uitleg geven over contante betalingen en had de samenwerking inmiddels beëindigd. Daardoor kwam de AA niet meer aan correctie toe.

Een accountantskantoor gaat in 2017 jaarrekeningen en belastingaangiften verzorgen voor het bedrijf van twee broers, dat zich bezighoudt met een PostNL Businesspoint, een postkantoor, een lunchroom, verhuur van postbussen en opslagruimtes en opslag en verzending voor webshops. Uitgangspunt van de opdracht is dat de administratie intern wordt geboekt en geordend wordt aangeleverd.

Uitspraak: 19-508 AA

Negatief kassaldo

Dat punt is meteen al bron van discussie, want het opmaken van de jaarrekening over 2016 blijkt een hele klus: de administratie over 2016 is niet bepaald op orde. De vraag contante uitgaven gesplitst en gespecificeerd aan te leveren blijft onbeantwoord. Daarom zijn contante uitgaven zonder onderliggende bonnen in eerste instantie geboekt als algemene kosten. Later dat jaar blijken de kasstaten geregeld niet aan te sluiten op de grootboekmutaties. Het theoretische kassaldo sluit niet aan op het werkelijke – negatieve – kassaldo. ‘Contante mutaties in de salarissen’, wordt als reden gegeven. Ook zou sprake zijn van extra pinopnames door klanten.

Eind dat jaar kiezen de broers voor een ander administratiekantoor; de boekhouding 2017 wordt nog wel afgerond. Daarover heeft de verantwoordelijke AA in maart 2018 nog contact met de nieuwe boekhouder: die heeft vragen over de contante uitgaven die als ‘overig’ waren geboekt.

Onterechte omzet

De VOF van de broers stelt de AA later dat jaar aansprakelijk voor het verkeerd boeken van pintransacties. Wat blijkt: een aantal webshophouders die zelf geen pinautomaat hebben, hebben de pinautomaat van het bedrijf gebruikt en vervolgens de pintransacties contant terugbetaald. Het gaat om een kleine € 31.000. Bij de Accountantskamer klaagt het bedrijf dat in het boekjaar 2017 de post ‘contant uitbetaald’ niet correct is geboekt, zodat circa € 27.000 ten onrechte als omzet is genoteerd.

Vragen niet beantwoord

Het accountantskantoor heeft de broers nadrukkelijk gewezen op het belang van de kas voor de administratie en heeft bij aanvang van de opdracht duidelijke instructies gegeven over de wijze waarop de kasoverzichten moesten worden ingericht, concludeert de tuchtrechter. Op vragen van het kantoor over kasverschillen is gebrekkige uitleg gekomen. ‘Er bleven vragen komen over de kasstaten die door [de VOF] niet of niet eenduidig werden beantwoord.’ Het uitzoeken van vraagposten is niet gebeurd omdat de samenwerking met het kantoor eind 2017 werd beëindigd. ‘Als gevolg van de beslissing van klager heeft betrokkene de opdracht niet kunnen afronden. Aan het uitzoeken van de vraagposten en het vervolgens correct boeken daarvan ten behoeve van het opstellen van de jaarrekening is hij niet meer toegekomen. Dit leidt tot het oordeel dat de klacht ongegrond is.’