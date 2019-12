KPMG wint aanbesteding KRO-NCRV

De Europese aanbesteding van omroep KRO-NCRV voor een nieuwe accountant is gewonnen door KPMG. De opdracht, die maximaal tien jaar doorloopt, heeft een waarde van naar schatting 90.000 euro per jaar.

KPMG neemt het stokje over van PWC, die in de afgelopen jaren de jaarrekening van de omroep controleerde. De overeenkomst is afgesloten voor een vaste periode van 3 jaar met een mogelijkheid om deze daarna nog zevenmaal jaarlijks te verlengen. Na de periode van 5 dient een teamwisseling bij inschrijver plaats te vinden. Dit is een voorwaarde om na 5 jaar de overeenkomst nog verder te kunnen verlengen. KPMG is ook de accountant van de Evangelische Omroep. Omroepen BNNVARA, AVROTROS en VPRO zijn klant bij PWC.